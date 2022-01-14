Meclis’te gergin anlar

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Meclis Genel Kurulu’nda HDP milletvekillerinin, “Türkiye’de tarikat veya cemaat kontrolündeki özel yurtlarda ve kamu yurtlarında yaşanan sorunların araştırılması amacıyla” verdiği Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanı Cahit Özkan ile HDP’li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.
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HDP’li vekiller ile Özkan arasında kürsüde başlayan FETÖ ve PKK terör örgütleri tartışması, Genel Kurul’a verilen arada da devam etti. Kavgayı araya giren vekiller engelledi.