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Meclis'te fon teklifinin görüşmeleri öne çekildi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Genel Kurulu#Fon#AK Parti
Mecliste fon teklifinin görüşmeleri öne çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 22:34

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti'nin verdiği grup önerisiyle Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri öne çekildi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre, Genel Kurul’un kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu birleşimlerin saat 24.00’e kadar sürmesine karar verildi.

Öte yandan, Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde, 294 sıra sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, yarın yapılacak birleşimde, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, 22 Ekim Perşembe günkü birleşimde de teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalar sürecek.

Ayrıca, 27 Ekim Salı günkü Genel Kurul’un 279 sıra sayılı Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.

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#TBMM Genel Kurulu#Fon#AK Parti

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