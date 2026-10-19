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Meclis’te fon haftası

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#FON#BÜTÇE
Meclis’te fon haftası
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 07:00

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Teklifle net yatırım tutarı 1 milyon altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon ara ödeme yapılabilecek.

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Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, öncelikle Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek.

TÜRK KIZILAY TEKLİFİ

İlk 3 maddesi kabul edilen teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetleri’nden Türkiye’ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği’nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

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BÜTÇE MARATONU DA BAŞLIYOR

TBMM’de bu hafta bütçe maratonu da başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ne ilişkin çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunuş yapacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, bazı KİT’lerin denetimini yapacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Yarın ve çarşamba günü de Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

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FONLARIN TASFİYESİ VE ÖDEMELER

Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından da Genel Kurul’da Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, fonların tasfiyesi SPK’nın gözetim ve denetiminde tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurulca belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından, net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

Meclis’te fon haftası
“Piyasa bozucu eylemler”, “bilgi suistimali”, “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı hükümlerde düzenlenen fiillerin, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından işlenmesi veya bu fonlarla birlikte hareket edilmesi ya da fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya birlikte hareket ettiği Kurul’ca tespit edilenlere bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

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SORUŞTURMALARDA EL KOYMA KARARI

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında CMK’nın ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek. “El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ve geri kazanım hesabı” başlıklı hüküm kapsamında bulunmayan durumlar bakımından SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek TMSF’ye bildirecek.

Meclis’te fon haftası

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK’nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere YTM’ye aktarılacak. YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

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TAZMİNAT TUTARLARI BELİRLENECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen denetim, inceleme ve tasfiye süreçlerinin sonuçlarını esas alarak her bir fon özelinde oluşan zarar ve kayıp miktarlarını tespit edecek. Bu kapsamda, meydana gelen kayıplardan sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişilerin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları belirlenerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletilecek.

Süreç dahilinde ortaya çıkan zararların tazmininde birincil sorumluluk, ilgili fonun kurucusu veya yöneticisi konumundaki portföy yönetim şirketinde olacak.

 

ÖDEME VE AKTARIM MEKANİZMASI

Geri kazanım hesabında toplanan kaynakların hak sahiplerine aktarılması ise şu adımlarla gerçekleştirilecek. Hesaptaki tutardan öncelikle sürecin yürütülmesine ilişkin zorunlu masraflar düşülecek.

Meclis’te fon haftası

Kalan net tutar, tasfiye süreci devam ediyorsa tasfiyeyi yürüten kuruma; tasfiye işlemleri tamamlanmışsa doğrudan SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine ödenmesi amacıyla Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilecek. YTM, kendisine aktarılan bu kaynağı yatırımcılara sahip oldukları katılma payı oranında paylaştırarak ödemeleri tamamlayacak.

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#Meclis#FON#BÜTÇE

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