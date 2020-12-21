Meclis’te edebiyat günleri

DOĞRUYU, İYİYİ ARA KUSUR ARAMA...

- Oya Eronat (AK Parti Diyarbakır): Bedri Ayseli’nin derlediği bir türkü vardır ‘Diyarbekir Övmesi’ diye: ‘Hançepek’te sıra sıra paytonlar. Oturmuşlar türlü türlü hatunlar. Boylarında beşi birlik altınlar. Ne güzeldir Diyarbekir elleri.’

- Enez Kaplan (İYİ Parti Tekirdağ): Mevlânâ Hazretleri ‘Doğruyu ara, güzeli ara, iyiyi ara ama kusur arama’ diyor.

- Arzu Aydın (AK Parti Bolu): Abdurrahim Karakoç gibi bakıyoruz: “Yerindedir daha aklım, iradem / Ve işte yeminim, işte ifadem / İlk insan, ilk nebi Hazreti Âdem, / Susarsam, hakkını helâl etmesin.”

- Veli Ağbaba (CHP Malatya): Abdurrahim Karakoç’un bir şiiri daha var ‘Yolun sonu görünüyor’ diye.

- Dilşat Canbaz Kaya (HDP İstanbul): Mao Zedong diyor ki: ‘Karşı taraf saldırıyorsa durumunuz iyidir; daha fazla, daha çok saldırıyorsa çok daha iyidir. Zira bu, onların sizden çok korktuğunu gösteriyor.’









- Gamze Akkuş İlgezdi (CHP İstanbul): Neyzen Tevfik’in sözlerini hatırlatmak isterim: ‘Ekmek herkese yetecekti aslında, tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami.’

ASYALIYIM DİYEN NÂZIM'IN TARAFIYIZ

- ‘Şenol Sunat (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): Ingmar Bergman’a sormuşlar ‘Gidişat kötü, dünya nasıl kurtulacak?’. ‘Utanç’ demiş, ‘Dünyayı bir tek utanç kurtarır’.

- İsmail Özdemir (MHP Kayseri Milletvekili): Bilge Kağan ne diyordu? ‘Ötüken’i il tuttum, açları doyurdum, çıplakları giydirdim, yoksul milleti zengin kıldım, az milleti çoğalttım; artık kötülük yok. Ey Türk, üstte gök basmasa, altta yer delinmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir?’

- Fehmi Küpçü (AK Parti Bolu): ‘Londra’da zaman saatin yelkovanına bağlıdır, bizde akrebine çünkü biz tarımla uğraşıyoruz, onlar ticaretle’, demişti rahmetli Cemil Meriç.

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili): Aşık Serdarî diyor ki: ‘Nesini söyleyeyim canım efendim? Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim. Arzuhal eylesem deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim.’









- Barış Atay Mengüllüoğlu (TİP Hatay Milletvekili): Biz, “Kardeşlerim / bakmayın sarı saçlı olduğuma / ben Asyalıyım / bakmayın mavi gözlü olduğuma / Ben Afrikalıyım” diyen Nazım’ın tarafıyız. Siz ‘Türklerden başka herkes düşmandır’ diyen Nihal Atsız’ın tarafısınız.

NECİP FAZIL'I BİLE BİLMEZLER DİYEN ŞOM AĞIZLILARA...

- Kamil Aydın (MHP Erzurum): “Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte! / Ölsek de sevinin eve dönsek de! / Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! / Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!” Bu dörtlüğü ‘Necip Fazıl’ı bile bilmezler’ diyen şom ağızlılara renkli ofset bir baskı olsun diye.









- Ahmet Özyürek (MHP Sivas): Nihal Atsız’ı saygıyla anıyorum: ‘İnsan büyür beşikte / Mezarda yatmak için. /Ve ...../ Kahramanlar can verir / Yurdu yaşatmak için...”

- Fahrettin Yokuş (İYİ Parti Konya): Nihal Atsız’ın beyitini sunmak istiyorum: ‘Saraylarda süremem / Dağlarda sürdüğümü. / Bin cihana değişmem / Şu öksüz Türk’lüğümü...”

- Aylin Cesur (İYİ Parti Isparta): Nâzım’ın dediği gibi: “Hastalar / kardeşlerim / İyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek / Yumuşak, ılık. / Bir yaz akşamı gibi inecek / Ağır, yeşil dalların ardından rahatlık.”

- Zafer Sırakaya (AK Parti İstanbul): Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında muasırlaşmaktan bahseden Batılı bir karaktere bu topraklardan şöyle cevap verilir: ‘Evet, yükseleceğiz ama söyler misiniz neyin üstüne? Neye basarak yükseleceğiz? Ayağımızı sağlamca basabileceğimiz yer neresi?’

- Kemal Bülbül (HDP Antalya): “Hararet nârdadır sacda değildir / Marifet hırkada, tacda değildir / Her ne arar isen kendinde ara / Kudüs’te Mekke’de hacda değildir” diyen Hacı Bektaş’ın yılı. “Ayak idik baş olduk, kuru idik yaş olduk / Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah” diyen Yunus’un yıl dönümü olacak.

SELAM GETİRDİM ULUBATLI HASAN'DAN

- Yasin Öztürk (İYİ Parti Denizli): Âşık Mahzuni Şerif’in sözleriyle başlamak istiyorum: “Yetim sırtından doyan doyana / Gönül bu oyuna nasıl dayana / Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana / Bilmem söylesem mi, söylemesem mi.”

- Bülent Tezcan (CHP Aydın): Liyakat hak getire. İbrahim Tatlıses’in kulakları çınlasın, derdi ya: ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?’. Şimdi sorsalar İbrahim Tatlıses’e ‘Urfa’da Kartal İmam Hatip vardı da biz mi gitmedik?’ diyecek.

- Alpay Özalan (AK Parti İzmir): ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.’

- Kemal Bülbül (HDP Antalya): Nesimi babanın diliyle cevap vereceğiz: “Sorma bre gafil mezhebimizi / Biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır / Çağırma meclis-i riyaya bizi / Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır / Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz. / Nesimi özünü faş etme sakın / Ne bilsin ham ervah likasın Hakk’ın. / Hakk’ı bilmeyene Hakk olmaz yakın.”