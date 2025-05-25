Meclis'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek

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TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Hazırlanan teklife göre, hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile hac ve umre hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. 'Maden Kanunu' ile 'Türk Petrol Kanunu' kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.

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MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28'inci Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için bu hafta 5 günlük başvuru süreci başlayacak. AK Parti TBMM Grubu da Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısı yapacak. AK Parti Grubu, TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkan vekillerini belirleyecek.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ TURLARI DEVAM EDECEK

Öte yandan, DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararlarının ardından başlattığı siyasi parti turuna devam edecek. Heyetin salı günü MHP Grubu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş. yetkililerini dinleyecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyonu ise Komisyonun verdiği tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu ve olumsuz yaklaşan temsilcileri kabul edecek. Diğer taraftan Adalet Komisyonu'nda, AK Parti grubunun sunduğu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.