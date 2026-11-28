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Üstlendiği kritik görevleri başarıyla yürüten devlet adamı Hikmet Çetin (89) devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Şeref Kapısı’ndaki törende konuşan oğlu Arın Çetin, “O pek çok insan için taşıdığı unvanların ötesinde Hikmet ağabeydi. Öyle ki dünyanın farklı ülkelerinde farklı dilleri konuşan insanlar bile ona ‘Hikmet ağabey’ derdi” dedi.

TBMM’nin 20’nci Başkanı Çetin için Meclis’te düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Törende Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin başta olmak üzere eski Meclis başkanları, Dilek İmamoğlu, eski bakanlar, farklı partilerden çok sayıda eski ve mevcut milletvekilleri ile Meclis çalışanları hazır bulundu.

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ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU MESAFELİ

Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu’nun törende mesafeli durması dikkat çekti.

Devlet töreninde Çetin’in Türk bayrağına sarılı naaşını Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden askerlerin yer aldığı Askeri Tören Mangası taşıdı; askeri kıta da selam durdu. Çetin’in naaşı top arabasıyla, katılımcıların cenaze yürüyüşü eşliğinde TBMM’den çıkarıldı.

OĞLUNDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Hikmet Çetin’in oğlu Arın Çetin, törende şunları söyledi: “Türkiye bir devlet insanına, biz ise babamıza veda ediyoruz. Bugün ömrünü ülkesine hizmet etmeye adamış babamızı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce çatısı altında uğurluyor olmak tarifsiz acımızın yanında bizim için büyük bir onur. Cumhuriyet’e bağlılığıyla, devlet adamlığıyla, demokrasiye inancıyla, zarafeti ve nezaketiyle, uzlaşma kültürüyle ve insanlığı her şeyin üzerinde tutan anlayışıyla Hikmet Çetin’in hayatı bize makamların geçici değerlerin kalıcı olduğunu, insanın büyüklüğünün taşıdığı unvanlarla değil geride bıraktığı iyilik, saygınlık ve sevgiyle ölçüldüğünü öğretti. O pek çok insan için taşıdığı unvanların ötesinde Hikmet ağabeydi. Öyle ki dünyanın farklı ülkelerinde farklı dilleri konuşanlar bile ona ‘Hikmet ağabey’ derdi.”

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CENAZE NAMAZINI KILDILAR

Hikmet Çetin’in cenaze namazı, cuma namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı. Namaza YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı. ◊ ANKARA

SİYASETÇİLER BİR ARADA

Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için dün Meclis’te devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri Yusuf Beyazıt ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile CHP’li Muharrem İnce’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı. Törende Özel, Hikmet Çetin’in eşi İnci Çetin’in yanında yer aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Törende Bahçeli ile Kılıçdroğlu da tokalaştı. Özel ile Kılıçdaroğlu tokalaştı ancak tören boyunca birbirlerine mesafeli tutumları dikkat çekti.

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