Meclis’te dağa çıkma tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Rekabetin Korunması Kanunu’nda değişiklik teklifi görüşülürken yaşanan tartışma, tutanaklarda şöyle yer aldı:

GİDİP SAVAŞAMAZ MIYDIK?

- HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: HDP terörize edilmeye çalışılırken, ‘HDP kapatılsın’ diye kampanyalar düzenlenmeye çalışılırken, HDP üzerinden milyonlarca insan illegalize edilmeye çalışılırken ‘Sandıklarda kendi iradesi çıksın’ diye emek vermiş milyonlarca emekçimiz, halkımız var bizim. Bu insanlar isteseler dağa çıkamazlar mıydı arkadaşlar? İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik?

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Zihnen dağda olduklarını da bir daha itiraf etmiş oldular. Bugün Türkiye’yi kim bölmek istiyor, kim istemiyor, herkesin cevabı..

- TBMM Başkanvekili Celal Adan: Dağa çıkmanın yararı yok. Kimse de dağa çıkmasın. Dağda bu millete ihanet eden herkesin hesap verdiği dönem başlamıştır.”

- HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Bizi terörizmle ilişkilendirmekten vazgeçsinler.