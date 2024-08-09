Meclis’te Can Atalay trafiği

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partili milletvekilleriyle birlikte dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile makamında görüştü. Baş, Atalay’ın milletvekilliğini düşüren Genel Kurul’daki işlemin AYM kararına göre “yok hükmünde olduğunu” belirtti. Kurtulmuş’un verdiği bilgiye göre TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nca dosyanın değerlendirildiğini vurgulayan Baş, geçmiş yıllardaki Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu kararlarının benzer nitelikte olduğunu söyledi. Baş, aldıkları eğilime göre Kurtulmuş’un “emsal kararlar üzerinden değerlendirme yapacağını, buna göre bir tutum geliştireceğini” belirtti.

BAŞ: TEK EKSİK YEMİN

Erkan Baş, 14 Mayıs 2023’te Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatı aracılığıyla TBMM üyelik kaydının yapıldığını, yemin için kürsüye davet edildiğini ve Genel Kurulda oy birliğiyle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi seçildiğini vurguladı. Baş “Can Atalay aslında milletvekili görevine başlamıştı, tek eksik yemin etmemişti. Bugün bizi umutlandıran şey, AYM’nin ‘Bu konuda Meclis muhataptır’ demesi. Talebimiz Atalay’ın Meclis kütüğüne kaydının gerçekleştirilmesi, tahliye edilip yemin ederek görevine başlaması.”

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Muhalefet partileri de Can Atalay gündemiyle Meclis’in gelecek hafta olağanüstü toplanması talebiyle bugün Meclis Başkanlığı’na başvuracak.