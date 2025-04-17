Meclis’te Can Atalay sürprizi

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Meclis’teki tüm partiler dün Sırrı Süreyya Önder’le ilgili konuşmaların ardından Genel Kurul’un kapanması üzerinde anlaştı. Oturumu yöneten Başkanvekili Karaca ise bu konuşmaların ardından, hapisteyken Hatay’dan milletvekili seçilen Can Atalay’la ilgili “AYM kararını Milli Egemenlik Haftası’na girdiğimiz bu süreçte hatırlatmak bakımından hüküm kısmının okutulmasına karar verdim” dedi.

DİVAN’DA KÖŞE KAPMACA

Karaca’nın bu anonsu CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarınca alkışlanırken AK Parti ve MHP grupları tepki gösterdi. CHP’li Katip Üye AYM kararını okumaya başlayınca AK Partili Üye Başkanlık Divanı’nı terk etti. CHP’li diğer Katip Üye Elvan Işık Gezmiş koşarak Başkanlık Divanı’na geldi ve boşalan koltuğa oturdu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Hükmü yoktur” diye itiraz ederken karar okundu.

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TUTANAKTAN ÇIKARILDI

Bazı AK Partililer Genel Kurul’u terk ederken Usta da “Bu yaptığınız darbedir” diye seslendi. Daha sonra Karaca’nın Atalay hakkındaki AYM’nin hak ihlali ve Meclis’e iade kararını okuttuğu kısım, tutanaklardan çıkarıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise Karaca’nın, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olarak hüküm kısmını okuttuğunu bunun yok hükmünde olduğunu söyledi.