Meclis’te bir dakikalık istekler
TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından önceki gün yeniden toplandı. 2021’in ilk toplantısında milletvekilleri, yerlerinden aldıkları birer dakikalık söz hakkı ile isteklerini sıraladı.
Ayhan Barut (CHP Adana): ‘Salgından değil, açlıktan öleceğiz’ diyen esnafımıza devletin yardım elini uzatın artık.
Yaşar Karadağ (MHP Iğdır): Üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının yapılandırılması yetkililerden beklentimizdir.
Bayram Yılmazkaya (CHP Gaziantep): Sokağa çıkma yasaklarında, fırında çalışan kardeşimiz gece fırından çıkınca derdini anlatmaya çalışsa da cezadan kurtulamıyor. Cezalar affedilmeli.
Sibel Özdemir (CHP İstanbul): İstanbul Sözleşmesi’ni artık tartışmaya son vermeliyiz. Sözleşmenin etkin uygulanması için acilen yasama ve denetim görevimizi yapmalıyız.
HIZLI TREN NEREDE?
Abdurrahman Tutdere (CHP Adıyaman): İkinci dönem başlamadan öğrencilerimizin internet ve tablet ihtiyacını karşılayın. Aşı yaptırmadınız çocuklarımızı, bari internetle buluşturun.
Sefer Aycan (MHP Kahramanmaraş): Yurtdışından gelenlerden mutlaka test istemeliyiz.
Mehmet Celal Fendoğlu (MHP Malatya): İnşaat mühendisliğinden mezun genç arkadaşlarımız, liyakat esas alınarak kamu personeli seçme niteliklerine uygun istihdamlarının sağlanmasını talep etmektedirler.
Çetin Arık (CHP Kayseri): Tam 13 yıl önce Kayseri’ye yüksek hızlı tren sözü verildi. Yüksek hızlı tren nerede Sayın Bakan?
Ayşe Sibel Ersoy (MHP Adana): Kuraklık sorununa gerekli hassasiyeti göstermek gerektiğini de unutmayalım.
Özkan Yalım (CHP Uşak): Türkiye’de 3 bin vekil imam vardır ve bu vekil imamların hepsi de kadro istemektedir.
Candan Yüceer (CHP Tekirdağ): Kadınlar ölmesin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
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