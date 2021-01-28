Meclis’te bir dakikalık istekler

Ayhan Barut (CHP Adana): ‘Salgından değil, açlıktan öleceğiz’ diyen esnafımıza devletin yardım elini uzatın artık.

Yaşar Karadağ (MHP Iğdır): Üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının yapılandırılması yetkililerden beklentimizdir.

Bayram Yılmazkaya (CHP Gaziantep): Sokağa çıkma yasaklarında, fırında çalışan kardeşimiz gece fırından çıkınca derdini anlatmaya çalışsa da cezadan kurtulamıyor. Cezalar affedilmeli.

Sibel Özdemir (CHP İstanbul): İstanbul Sözleşmesi’ni artık tartışmaya son vermeliyiz. Sözleşmenin etkin uygulanması için acilen yasama ve denetim görevimizi yapmalıyız.

HIZLI TREN NEREDE?

Abdurrahman Tutdere (CHP Adıyaman): İkinci dönem başlamadan öğrencilerimizin internet ve tablet ihtiyacını karşılayın. Aşı yaptırmadınız çocuklarımızı, bari internetle buluşturun.

Sefer Aycan (MHP Kahramanmaraş): Yurtdışından gelenlerden mutlaka test istemeliyiz.

Mehmet Celal Fendoğlu (MHP Malatya): İnşaat mühendisliğinden mezun genç arkadaşlarımız, liyakat esas alınarak kamu personeli seçme niteliklerine uygun istihdamlarının sağlanmasını talep etmektedirler.

Çetin Arık (CHP Kayseri): Tam 13 yıl önce Kayseri’ye yüksek hızlı tren sözü verildi. Yüksek hızlı tren nerede Sayın Bakan?

Ayşe Sibel Ersoy (MHP Adana): Kuraklık sorununa gerekli hassasiyeti göstermek gerektiğini de unutmayalım.

Özkan Yalım (CHP Uşak): Türkiye’de 3 bin vekil imam vardır ve bu vekil imamların hepsi de kadro istemektedir.

Candan Yüceer (CHP Tekirdağ): Kadınlar ölmesin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.