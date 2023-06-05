Meclis’te bayram paketi

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Cumhur İttifakı, 28’inci dönem parlamentosu ve yeni kabinenin göreve başlamasının ardından Kurban Bayramı’ndan önce toplumsal kesimlere yönelik bir teklif paketini yasalaştırmaya hazırlanıyor. TBMM bu hafta, yeni bakanların göreve başlama süreciyle ilgili yemin işlemi ile yasama organlarının oluşumunu tamamlayacak. Meclis Genel Kurulu çarşamba günü 30’uncu TBMM Başkanı’nın seçimi için toplanacak.

İki ayrı yemin töreninde olduğu gibi bu oturumu da Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den sonra “Genel Başkan” unvanıyla Geçici Meclis Başkanlığı yapan ikinci lider oldu. İnönü, CHP Genel Başkanı iken 22 Ekim 1969 tarihli Genel Kurul’da en yaşlı üye olarak Meclis’e başkanlık yapmış ve ant içme törenini yönetmişti.

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Genel Kurul’da aynı gün halef-selef bakanların yemin etmesi planlanıyor. Yeni kabine üyeleri milletvekilleriyle aynı andı içecekler. Kabine görevleri sona eren Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile AK Partili 15 milletvekili de aynı oturumda yemin ederek, TBMM üyeliği görevine başlayacaklar. İlk oturumda yemin etmeyen milletvekilleri de çarşamba günü yemin edecek. Gezi davasından mahkûm olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için ise yüksek mahkeme kararı bekleniyor. Anayasa, “soruşturmasına seçimden önce başlanan” devlet güvenliği aleyhine suçlarda milletvekillerine dokunulmazlık tanımıyor.

BAŞKANLIK YARIŞI

TBMM Başkanlığı için adaylık süreci yarın saat 24.00’te sona erecek. AK Parti grubu yarınki toplantısında yeni Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı üyelikleri için “eğilim yoklaması” yapacak. AK Parti’de bu görev için AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın adları öne çıkıyor. TBMM İçtüzüğü, Meclis Başkanı seçiminin gizli oylamayla yapılmasını ve dört turda sonuçlanmasını düzenliyor. İlk iki turda seçilmek için 400 oyu almak gerekiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli sayılıyor. Meclis’te 323 sandalyesi olan Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayını üçüncü turda seçmesi bekleniyor.

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BAYRAMA KADAR MESAİ

Komisyon oluşumlarından sonra Meclis’in ilk mesaisine gelecek hafta başlaması ve Kurban Bayramı tatiline kadar çalışması öngörülüyor. Cumhur İttifakı, seçim sürecinde toplumsal kesimlere yönelik bazı vaatleri bayramdan önce uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Bunlar arasında öncelikle gençlere bir defaya özgü vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanınması ve kira artışlarına sınırlamayı kalıcı hale getirmeye yönelik düzenlemeler bulunuyor. Bunları da içeren ekonomik bir paket “torba teklif” olarak Meclis’e sunulacak. Kurban Bayramı’nın ardından da, ivedi bazı düzenlemeler için Meclis’in 15 Temmuz’a kadar çalışması planlanıyor.

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ESKİ BAKANLARA YENİ GÖREV

AK Parti, Başkanlık Divanı’ndan sonra komisyon başkanlıkları ile yönetim organlarını belirleyecek. AK Parti grubundan bazı eski bakanların bu makamlarda görev alması bekleniyor. Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın Milli Savunma Komisyonu veya NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun İçişleri veya Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olabileceği belirtiliyor.