Meclis’te bayrak gerilimi

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Hakkâri’ye atanan kayyum süreci ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmeler yapan Sakık, “Gençlerimize dokunmayın, gençler anayasal haklarını kullansınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlerken çok haklı bir noktada ‘Kabristanlara saldırı var’ diyordu. Birkaç yıl önce Kürt coğrafyasında uygulanan ve dozerlerle gidilip nasıl mezarlıklarımızı yerle bir ettiler sizin iktidarınız döneminde... Mezarlarımız yerle bir edildi, mezar taşları paramparça edildi” dedi.

Daha sonra IKBY bayrağı açan Sakık, “Bu gördüğünüz güney Kürdistandaki bir yapının, oradaki bu bayrak anayasal olarak Irak Kürdistanı’nda yönetimi temsil eden ve bütün dünyaca kabul gören bir bayrak” demesi Genel Kurul’da DEM Parti ve İYİ Parti arasında gerginliğe neden oldu. O gerginlik tutanaklara şöyle yansıdı:

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TURAN YALDIR (İYİ Parti Aksaray): Paçavra.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (DEM Parti Batman): Kim o “paçavra” diyen terbiyesiz!

TURAN YALDIR (İYİ PARTİ Aksaray): Sensin terbiyesiz!

SIRRI SAKIK: Bakın, oradan oranın temsilcileri, onlar geldiklerinde Esenboğa Havaalanı’nda Türk bayrağı ile bu bayrak yan yana dalgalanır. Ama asıl olan paçavra sizin zihniyetinizdir. Türkiye’nin orada elçiliği var, ayda 1 milyar dolar ihracat yapıyor oraya. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız, neden?

TURAN YALDIR (Aksaray): Asla Kürt düşmanı değiliz, asla.

SIRRI SAKIK (Devamla): Bakın, açık, net söylüyorum: Kürtler bu topraklarda, Anayasa’da yer alacak ve bu topraklar hepimizin olacak!

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU (İYİ PARTİ Bursa): Bu bölücülere müsaade etmeyeceğiz!”