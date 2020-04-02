Mecliste bağış tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partili belediyelerin kampanyalarına izin verilmemesini eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Cumhurbaşkanım, yangın bir kovayla sönmez, yangın olduğu zaman, herkes eline bir kova alır, yangına koşar” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu da, “Hayır işlerini de tek elde topladınız da bizim mi haberimiz yok” diye konuştu.