MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMecliste bağış tartışması
GeriGündem Mecliste bağış tartışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mecliste bağış tartışması

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Mecliste bağış tartışması
Abone Olgoogle-news

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı yardım kampanyasının, devletin parası olmadığından değil, ısrarlı taleplerden kaynaklandığını savundu. Turan, “Devletimizden, değişik kurumlarımızdan ‘Yardım kampanyası yapın’ diye istekte bulunuldu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partili belediyelerin kampanyalarına izin verilmemesini eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sayın Cumhurbaşkanım, yangın bir kovayla sönmez, yangın olduğu zaman, herkes eline bir kova alır, yangına koşar” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu da, “Hayır işlerini de tek elde topladınız da bizim mi haberimiz yok” diye konuştu. 

False
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle