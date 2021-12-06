Meclis'te 'ayıp hareket' gerilimi

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2022 Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir hareket AK Partili milletvekillerinin sert tepkisiyle karşılaştı.

ENFLASYONU SIRTIMIZA YÜKLÜYORLAR

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bir şey daha yaptılar belki onu hiç bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırıp indirmek. Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyona göre, Avro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Bu sırada Kılıçdaroğlu, sağ elinin avucuyla sol elini yumruk yapıp vurdu. CHP liderinin bu hareketine AK Parti sıralarında tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterip birleşime ara verilmesini ve Kılıçdaroğlu'na yaptığı el hareketinden dolayı kınama cezası verilmesi istedi.





ŞENTOP: BURADAN GÖREMİYORUM

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop el hareketini görmediğini söyleyerek,"Arkadaşlar ben buradan bir şey göremiyorum, fakat içtüzüğe göre nezih bir dille konuşması öngörülüyor" ifadelerini kullandı ve birleşime ara verdi.

ANLAMI KUVVETLENDİRMEK İÇİN

Aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. CHP Manisa Milletvekili Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin anlamı kuvvetlendirici bir eylem olduğunu savunurken, "Genel Başkan'ın hiçbir gruba ya da Meclis'e yönelik böyle bir davranışta bulunmayacağını tüm grupların ve riyaset makamının bilgilerine sunarız" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!"