Meclis’te Atalay hamlesine karşı adım

Haberin Devamı

Kurtulmuş’un, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nü çiğnedikleri gerekçesiyle CHP’li Karaca ile CHP’li kâtip üye Sibel Suiçmez’e Başkanlık Divanı’nda yeni görev yazmayacağı öğrenildi.

AZİL YETKİSİ YOK

Kurtulmuş; Meclis Başkanı’nca belirlenmesi gereken gündemde yer almayan konuyu gündeme aldıran Karaca’yı yetkisini kötüye kullanmakla suçlamış ve “Karaca ve Suiçmez’i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum” demişti. Anayasa’ya göre Genel Kurul’da seçilen Başkanlık Divanı üyeleri için Meclis Başkanı’nın azil yetkisi bulunmuyor. Ancak Divan üyeleri her hafta Meclis Başkanı’nın imzalı talimatıyla görev yapıyor. Kurtulmuş’un, iki CHP’li Divan üyesine yeniden görev vermeyeceği öğrenildi. Kurtulmuş’un Divan üyelerine “uyarı veya kınama” yazısı gönderme olasılığı da bulunuyor.

Haberin Devamı

TUTANAKTA “ŞERH”

Meclis yönetimine göre, Atalay hakkındaki AYM kararı, “Başkanlık sunuşu” olmadığından tahliye sonucu doğurmayacak. Genel Kurul’daki işlem Resmi Gazete’de yayımlanmayacak, dolayısıyla “Meclis kararına” dönüşmeyecek. Tartışmalı işlemle ilgili ayrıntılar da tutanağa kaydedildi. Karaca’nın metni okuduğu bölüme yıldız işareti konularak, dipnota, “TBMM gündeminde yer almayan bir okuma işlemi TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olarak yapılmıştır” şerhi düşüldü. Tutanakta, “Kâtip Üye Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez’in (AK Parti) Başkanlık Divanı’ndaki yerini terk etmesi” de yer aldı. Bunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın “Hiçbir hükmü yoktur, Divan heyeti dağılmıştır” itirazı da tutanağa kaydedildi.