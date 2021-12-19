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Meclis’te alıntılarla siyaset: Cohen’den Atsız’a, Kafka’dan Fikret’e

#TBMM#Leonard Cohen#Nihal Atsız
Meclis’te alıntılarla siyaset: Cohen’den Atsız’a, Kafka’dan Fikret’e

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren bütçe görüşmelerinde, milletvekilleri konuşmalarını desteklemek için sık sık çeşitli şair ve yazarların sözlerine başvurdu. İşte müzisyen Leonard Cohen’den şair Edip Cansever’e, Nasrettin Hoca’dan Tevfik Fikret’e ve Einstein’a kadar Meclis’te yapılan alıntılara birkaç renkli örnek...

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SEVENE FİLLER KARINCA

- Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye Bakanı)- Şemsi Tebrizi: “Sevmeyene karınca yük sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan, âşık olup inanınca.”

- İsmail Emrah Karayel (AK Parti)- Sezai Karakoç: “Diriliş, yeniden doğuş demektir. Tekrar kendi özünü hatırlamak, kendini bulmak ve geçmişle irtibat kurarak geleceğe yeni ve taze çıkmak demektir.”

- Ahmet Sorgun (AK Parti)-Mevlânâ: “Yüzde inat etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın ‘ben, ben’ deme, elde neler var. Sen yoksan da olur. Kusursuz dost arayan, dosttan da olur.”

- Ali Muhittin Taşdoğan (MHP)- Hüseyin Nihal Atsız: “Dünya denen mezellete dalsın her isteyen. Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim. Herkes bir özleyişle yaşar. Ben de öylece Altaylar’ın ve Tanrı Dağ’ın çevresindeyim.”

KEDİ BURDAYSA CİĞER NEREDE?

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- Emine Gülizar Emecan (CHP)-Edip Cansever: “Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki gülüşün başlangıcıdır.”

- Aysu Bankoğlu (CHP)-Leonard Cohen: “Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu.”

- Süleyman Girgin (CHP)-Nasrettin Hoca: “Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?”

- Erkan Aydın (CHP)- Tevfik Fikret: “Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu cümbüşlü sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.”

- Pervin Buldan (HDP Eş Genel Başkanı)- Einstein: “Bir sorunu ortaya çıkaran zihniyet, o sorunu asla çözemez.”

- Hüseyin Kaçmaz (HDP)- Franz Kafka: “Sahtelik, yalan ve iftira gerçeğe saldırsa da hiçbir zaman kazanamayacaktır.”

- Şenol Sunat (İYİ Parti)- Atatürk: “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”

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