Meclis’te alıntılarla siyaset: Cohen’den Atsız’a, Kafka’dan Fikret’e

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SEVENE FİLLER KARINCA

- Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye Bakanı)- Şemsi Tebrizi: “Sevmeyene karınca yük sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan, âşık olup inanınca.”

- İsmail Emrah Karayel (AK Parti)- Sezai Karakoç: “Diriliş, yeniden doğuş demektir. Tekrar kendi özünü hatırlamak, kendini bulmak ve geçmişle irtibat kurarak geleceğe yeni ve taze çıkmak demektir.”

- Ahmet Sorgun (AK Parti)-Mevlânâ: “Yüzde inat etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın ‘ben, ben’ deme, elde neler var. Sen yoksan da olur. Kusursuz dost arayan, dosttan da olur.”

- Ali Muhittin Taşdoğan (MHP)- Hüseyin Nihal Atsız: “Dünya denen mezellete dalsın her isteyen. Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim. Herkes bir özleyişle yaşar. Ben de öylece Altaylar’ın ve Tanrı Dağ’ın çevresindeyim.”

KEDİ BURDAYSA CİĞER NEREDE?

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- Emine Gülizar Emecan (CHP)-Edip Cansever: “Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki gülüşün başlangıcıdır.”

- Aysu Bankoğlu (CHP)-Leonard Cohen: “Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu.”

- Süleyman Girgin (CHP)-Nasrettin Hoca: “Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?”

- Erkan Aydın (CHP)- Tevfik Fikret: “Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu cümbüşlü sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.”

- Pervin Buldan (HDP Eş Genel Başkanı)- Einstein: “Bir sorunu ortaya çıkaran zihniyet, o sorunu asla çözemez.”

- Hüseyin Kaçmaz (HDP)- Franz Kafka: “Sahtelik, yalan ve iftira gerçeğe saldırsa da hiçbir zaman kazanamayacaktır.”

- Şenol Sunat (İYİ Parti)- Atatürk: “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”