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ANKARA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Meclis’te 7 personelde korona çıktı

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Meclis’te 7 personelde korona çıktı
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TBMM’de, 7 personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 18’ye yükseldi.

Test sonuçları pozitif çıkan 7 personelden 5’inin AK Parti Meclis Grubu’nda görev yaptığı, bir personelin hastanede tekniker, diğerinin basın bürosunda şef olduğu bildirildi. AK Parti Grubu’nda görevli 5 personelden 3’ünün, Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ofisindeki görevliler olduğu ortaya çıktı.

‘3-4 GÜN GELMEYECEĞİM’

Bostancı, Hürriyet’e, “Ben de hemen test yaptırdım. Sonuç negatif çıktı, ancak tedbiren 3-4 gün Meclis’e gelmeyeceğim, bu süre içinde yeni testler de yaptıracağım” dedi. Bostancı, grupta görevli bütün personelin testten geçirildiğini, pozitiflerle yakın temastaki personelin evlerine gönderildiğini belirtti.

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