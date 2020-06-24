Meclis’te 7 personelde korona çıktı

Test sonuçları pozitif çıkan 7 personelden 5’inin AK Parti Meclis Grubu’nda görev yaptığı, bir personelin hastanede tekniker, diğerinin basın bürosunda şef olduğu bildirildi. AK Parti Grubu’nda görevli 5 personelden 3’ünün, Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ofisindeki görevliler olduğu ortaya çıktı.

‘3-4 GÜN GELMEYECEĞİM’

Bostancı, Hürriyet’e, “Ben de hemen test yaptırdım. Sonuç negatif çıktı, ancak tedbiren 3-4 gün Meclis’e gelmeyeceğim, bu süre içinde yeni testler de yaptıracağım” dedi. Bostancı, grupta görevli bütün personelin testten geçirildiğini, pozitiflerle yakın temastaki personelin evlerine gönderildiğini belirtti.