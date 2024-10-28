Meclis’te 3 kritik başlık

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TBMM, bu hafta yoğun bir çalışma mesaisinde olacak. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına bir gün ara verecek olan TBMM Genel Kurulu’nda çarşamba günü 9. Yargı Paketi’nin görüşmeleri yapılırken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bütçe maratonu başlayacak. Aynı gün dikkatler bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” söylemine ilişkin yeni bir rota çizeceği belirtilen Meclis grup konuşmasında olacak.

HAKARET SUÇUNA YENİ CEZALAR

Düzenleme ile hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikâyet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek. Yine Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılacak. Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı’na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata çağrılacak.

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BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Ocak ayına kadar tamamlanması planlanan bütçe mesaisinin ilk durağı olan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler de başlayacak. Çarşamba günü, 2025 yılı bütçesinin geneli üzerine yapılacak olan görüşmelerin yanı sıra 31 Ekim’de de Meclis bütçesi detaylı bir şekilde ele alınacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu gerçekleştirecek.

GÖZLER ERDOĞAN’DA

Partiler de grup toplantılarını yapacak. Bu kapsamda çarşamba günü AK Parti’nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ söylemine ilişkin yeni bir rota çizeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önce Abdullah Öcalan ile ilgili verdiği mesaj, ardından ‘Türk-Kürt kardeşliğine’ yaptığı vurguya yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

İSTİHBARAT 2023 RAPORU

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Bunların yanı sıra Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında “Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu”nun görüşmeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.