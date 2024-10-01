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Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

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#TBMM#ANKARA#POLİTİKA
Mecliste 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 14:48

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.

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#TBMM#ANKARA#POLİTİKA

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