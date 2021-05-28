Meclis’te 27 Mayıs sergisi

Bir grup milletvekili ile birlikte Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve Celal Bayar’ın fotoğrafları ve 27 Mayıs darbesinden haberlerin yer aldığı gazete sayfalarından oluşan sergiyi gezen Şentop, “27 Mayıs 1960 askeri darbesinin demokrasiye verdiği zararı hafızalara kazıyarak, gençlere ve gelecek nesillere unutturmamak elzemdir. Sergiler, maşeri vicdana ait bazen güzel bazen de kötü hadiselerin canlılığını göz önüne sererek derin hafıza oluşumuna katkıda bulunan çalışmalardır. Etkili bir şekilde zihinlere kazırsınız ve o görüntü ömür boyunca asla unutulmaz” dedi.

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