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Gündem
Mert Gökhan KOÇ/ANKARA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis’te 24 saatlik tatil mesaisi

Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
Meclis’te 24 saatlik tatil mesaisi

TBMM, önceki gün başlayan ve 24.5 saat süren oturumun ardından yaz tatiline girdi.

Dün tamamlanan ve Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’un yönettiği Genel Kurul çalışmaları, 24 Aralık 2006’da 30 saat süren en uzun oturum rekorunun ardından ikinci sıraya yerleşti. Başkanlık Divanı, komisyon üyeleri ve milletvekilleri, 24 saati aşan oturum sırasında oldukça zorlandı. Bazı milletvekilleri uyumamak için büyük çaba gösterirken, bazıları da yorgunluğa yenik düştü. Vekillerin uzun süren oturum nedeniyle koronavirüse karşı koruyucu maskelerini zaman zaman çıkarması da dikkat çekti. Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi nedeniyle vekiller, yasama yılının sonunda bol bol fotoğrafı çektirdi.

Meclis’te 24 saatlik tatil mesaisi

Meclis’te 24 saatlik tatil mesaisi

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Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
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