Meclis’te 24 saatlik tatil mesaisi

Dün tamamlanan ve Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’un yönettiği Genel Kurul çalışmaları, 24 Aralık 2006’da 30 saat süren en uzun oturum rekorunun ardından ikinci sıraya yerleşti. Başkanlık Divanı, komisyon üyeleri ve milletvekilleri, 24 saati aşan oturum sırasında oldukça zorlandı. Bazı milletvekilleri uyumamak için büyük çaba gösterirken, bazıları da yorgunluğa yenik düştü. Vekillerin uzun süren oturum nedeniyle koronavirüse karşı koruyucu maskelerini zaman zaman çıkarması da dikkat çekti. Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi nedeniyle vekiller, yasama yılının sonunda bol bol fotoğrafı çektirdi.





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