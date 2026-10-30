Meclis’in yeni duyuru kanalı @TBMMResmiHaber

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TBMM Başkanlığı, “@TBMMResmiHaber” hesabından parlamento, yasama faaliyetleri başta olmak üzere bünyesinde yürütülen çalışmaları, güncel gelişmeleri ve kurumsal duyuruları paylaşacak. Dijital iletişim kanalıyla bilgilerin kamuoyuna doğru ve hızlı ulaştırılmasını amaçlayan hesaptan, Meclis çalışmalarının yanı sıra Genel Kurul gündemi ve kurumsal faaliyetlere ilişkin gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

Gözden Kaçmasın Senden her şeyi beklerdim ama bunu beklemezdim Sarıgül Haberi görüntüle

TBMM kurumsal olarak halen “@TBMMresmi” ve “@TBMMGenelKurulu” hesaplarından paylaşım yapıyor. Ayrıca Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un faaliyetleri ”@NumanKurtulmus” hesabından paylaşılıyor. Yeni hesap aracılığıyla resmi duyuru niteliği olmayan ancak haber özelliği taşıyan veya bilgi vermeyi amaçlayan güncel gelişmeler de paylaşılabilecek.