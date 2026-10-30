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Meclis’in yeni duyuru kanalı @TBMMResmiHaber

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Sosyal Medya#Dijital Haberleşme
Meclis’in yeni duyuru kanalı @TBMMResmiHaber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

MECLİS Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, güncel duyuruları paylaşmak amacıyla X sosyal medya hesabından yeni bir kanalı yayına açtı.

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TBMM Başkanlığı, “@TBMMResmiHaber” hesabından parlamento, yasama faaliyetleri başta olmak üzere bünyesinde yürütülen çalışmaları, güncel gelişmeleri ve kurumsal duyuruları paylaşacak. Dijital iletişim kanalıyla bilgilerin kamuoyuna doğru ve hızlı ulaştırılmasını amaçlayan hesaptan, Meclis çalışmalarının yanı sıra Genel Kurul gündemi ve kurumsal faaliyetlere ilişkin gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

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TBMM kurumsal olarak halen “@TBMMresmi” ve “@TBMMGenelKurulu” hesaplarından paylaşım yapıyor. Ayrıca Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un faaliyetleri ”@NumanKurtulmus” hesabından paylaşılıyor. Yeni hesap aracılığıyla resmi duyuru niteliği olmayan ancak haber özelliği taşıyan veya bilgi vermeyi amaçlayan güncel gelişmeler de paylaşılabilecek.

 

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#TBMM#Sosyal Medya#Dijital Haberleşme

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