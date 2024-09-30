Meclis’in öncelikleri

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Parlamentoda 28’inci dönemin 3’üncü yasama yılı yarın özel oturumla başlayacak. Genel Kurul’un yarın saat 15.00’teki oturumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş akşam TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verecek. Ancak İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırılarındaki kayıplar ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın cenazesi nedeniyle resepsiyonun iptal edilme olasılığı bulunuyor.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Yasası Teklifi görüşülecek. Geçen yasama yılında birinci bölümü tamamlanan teklifin ikinci bölümü üzerinde görüşmeler devam edecek. Teklifle ilgili olarak özel okul öğretmenlerinin taban ücret talepleriyle öğretmenliğe alımda mülakat şartına ilişkin eleştiriler bulunuyor. Muhalefetin bazı talepleriyle ilgili değişiklik önergeleri hazırlanabileceği belirtildi.

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KADININ SOYADI

Genel Kurul’da daha sonra 9’uncu Yargı Paketi olarak bilinen torba teklif görüşülecek. AK Parti, bu teklifte özellikle tartışma konusu olan evlenen kadınların soyadı haklarına ilişkin maddede değişiklik yapmayı planlıyor. Anayasa Mahkemesi’nce eşitliğe aykırı bulunarak iptal edilen bu düzenlemede yapılacak değişiklikle, toplumda evlenmeden önceki soyadı ile tanınan, evlilik öncesi soyadı bir tür “marka” değeri taşıyan kişilerin mahkemeye başvurmadan doğrudan kendi soyadlarını kullanmalarına olanak tanınması öngörülüyor. Tüketicinin korunmasına yönelik torba teklif de Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifte özellikle doğrudan satış sistemine ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Ayrıca uzlaşma kurumu, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanacak.

YAPAY ZEKÂ ARAŞTIRMASI

Meclis’te bu yasama yılında ayrıca AK Parti’nin girişimiyle Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, geleceğin dünyasında yapay zekânın rolü, sektörlere etkisi, insan hakları ile çalışma hayatına yönelik risklerin incelenmesi ve bu alandaki hukukun kurulmasına yönelik ön hazırlık yapılması amacıyla çalışma yapacak. Çalışmalarını tamamlayan Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu ile İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun raporları da Genel Kurul’da görüşülecek.

OVP HEDEFLERİ

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- Meclis, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki reformlar için de mesai yapacak. OVP’deki öncelikli konulardan yasal düzenleme gerektiren bazıları şöyle: “Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Otomatik Katılım Sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. İş Kanunu’nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. Sosyal güvenlik mevzuatı, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. İcra ve iflas mevzuatı güncellenecek. Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.”