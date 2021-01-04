Meclis’in kıdemli eniştesi

OKULUN EN GÜZEL KIZIYDI

Sizi tanıyalım. Kimdir Kamil Yüceer?

Doktor Kamil Yüceer. Uzmanlık alanım kulak, burun, boğaz. Candan ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyuz. 1969 doğumluyum. Ankara doğumluyum, Candan da öyle. Tekirdağ ilk mecburi hizmet yerimiz ama memleketimiz. 2007 yılında Çerkezköy’de hastane açtık. 75 yatakla başladığımız hastanemiz şimdilerde 210 yatağa ulaştı. İkinci hastanemize başladık.

Çiftin yolları nasıl kesişti?

Kamil Yüceer: Üniversitenin kantininde. Küçücük bir kantinimiz vardı, herkes birbirine selam verirdi. Candan’ı önceden birkaç kez görmüştüm. O gün Candan bir köşede oturmuş kitap okuyordu. Yanına gidip, ‘Bir çay içelim mi’ dedim.

Yiğit Yüceer: Annem ne dedi?

Kamil Yüceer: ‘İçelim’ dedi tabii ki oğlum. Arkadaş olarak yani. Ben görür görmez çok beğenmiştim zaten. Candan halen çok güzel de o zaman okulun en güzel kızıydı.

Onur Yüceer: İlk görüşte aşk mı yani?

Kamil Yüceer: Tabii. Hayalimdeki kadındı. Ben Candan’dan önce mezun oldum. Konya’ya gittim mecburi hizmete, oradan İzmir. Ama şehir dışında görev yapmama rağmen Ankara’ya gelip görürdüm Candan’ı.

O ÇAYDAN 5 YIL SONRA EVLENDİK

Candan Yüceer: Çay ısmarladığı gün aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Ben ikinci sınıftayken Kamil okulu bitirdi, gitti. Okul dışında arkadaşlığımız olmadığı için ben uzun süre niyetini anlamadım. Arada sırada okula gelirdi ama diğer arkadaşlarını ziyaret ettiğini düşünürdüm. 4-5 yıl peşimden koştu. Resmi, ritüele dökülen bir evlilik teklifi olmadı. Tanışmamızın son bir buçuk, iki yılında çıkmaya başladık; konuşurken bir baktık evleniyoruz. Çay içtiğimiz günden beş yıl sonra evlendik. Demek ki hiç hissettirmemişsin Kamilcim.

Kamil Yüceer: Bırakmadım Candan’ın peşini, hiç bırakmadım. Umudumu hiç kaybetmedim, hiç yılmadım. Uzun yılların ardından ‘Seviyorum’ dedim rahatladım.

O sırada Candan son sınıf öğrencisiydi, ben Ankara SSK Dışkapı Eğitim Hastanesi’nde asistandım.

Okul bitmeden evliliğe, Candan Hanım’ın ailesini ikna etmek zor olmadı mı?

Kamil Yüceer: Aileyi ikna etmek çok kolay oldu. Annesi Candan’ı evden aradığımda sesimden, konuşmalarımızdan çok sevmişti beni. Niye itiraz etmediler diye düşünüyorum kimi zaman; ihtisas yapmamışım, asistanım, yeni mezun sayılırım. Kendimize inandık, kendi emeğimizle var olduk. Düğün yapmadık, sade bir nikâhla evlendik. 21 Eylül 1996’da evlendik. Candan öğrenciydi, ben asistan maaşı alıyordum, ailelerimizin maddi gücü yoktu. Maaşım vardı o da anca eşyalarımızın taksitlerine gidiyordu. Candan’ın son senesi olduğu için, öğrenci okuttum diyorum (Gülüyor).

Candan Yüceer: Çok şükür ki doğru bir insanla evlenmişim. 25’inci yılımızın içindeyiz, dile kolay çeyrek asır. Birlikte büyüdük, birlikte yorulduk, birlikte oturduk birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sadece siyasette değil, yaşamda en büyük destekçim. Zaaflarımı biliyor tabiri caizse bana nerede gaz vereceğini biliyor. En iyi dostum, en iyi arkadaşım Kamil.

ASKERDE BİLE AYRILMADIK

Kamil Yüceer: Nazar değmesin iyi dostuz, her şeyi birlikte yapıyoruz. Şimdilerde siyasetten dolayı değişti biraz ama o da ben de hiç birbirimizden ayrı dışarıda yemek yememiştik. Askere bile birlikte gittik. 99 yılında Samsun’da uzun dönem askerlik yaptım. Candan Ankara’yı bıraktı Samsun’a yanıma geldi. Samsun Atakum’da 1.5 yıl kaldık.

BÖYLE AŞK GÖRMEDİK



Kamil Yüceer yaklaşık iki yıldır haftanın bir günü mutlaka bir çiçekle geliyormuş eve. Önceleri “Hangi hastan getirdi” diyen Candan Yüceer bir süre sonra çiçeklerin bizzat kendisine alındığına ikna olmuş. Kamil Bey, geride bıraktıkları 25 yıla rağmen eşine olan sevgisinin çok büyük olduğunu söylerken, Candan Yüceer, “Saray ilçesini ziyaretimizde birçok kişi ‘Kamil Bey’in aşkı gibi aşk görmedik’ demişlerdi” diyor.

CANDAN ÖNCE BENİ ADAY ADAYI YAPTI

Siyaset kararı nasıl alındı?

Kamil Yüceer: İlginç bir hikâyemiz var. O bölüme Candan giriş yapsın.

Candan Yüceer: 2007 yılıydı. Hep çok duyarlı olmuştuk ama siyaseti hiç düşünmemiştik. ‘Kamil sen düşünüyor musun’ dedim, ‘Nasıl olur, ne yapabiliriz...’ Bu düşüncelerin ardından aday adayı oldu Kamil.

Kamil Yüceer: Aday adayı oldu değil, aday adayı yaptı; Candan beni Çerkezköy belediye başkan aday adayı yaptı. Hekimlikte çok yoğun olduğum bir dönemdi, sürekli ameliyat yapıyorum, muayenehanem var, gece 12-01’e kadar devam ediyorum. Aday adaylığı ne işime, ne durumuma uygundu. Milletvekilleri geliyordu bölgeye, ‘Kamil nerede’ diye soruyorlardı. Kamil ameliyatta, programa katılamayacak.

Aday adaylığını kabul ettiniz sonuçta...

Kamil Yüceer: Elbette, emir büyük yerden (Gülüyor).

Candan Yüceer: Çerkezköy’ün büyüdüğü, göç almaya başladığı yıldı. Kamil ameliyatta, toplantılara katılıyorum, gençleri organize ediyorum, örgütlenme yapıyorum. Ben her şeyi ayarlıyorum. Hatta o zaman, ‘Doktor hanım sen mi olsaydın acaba’ diye ufak ufak sesler çıkmaya başlamıştı. Adaylaşamadı Kamil ama ben ondan sonra siyasete devam ettim. Devlet hastanesinden ayrıldım, özelde hekimlik yapmaya başladım, ilçe yönetimine girdim. 2011 yılındaki ön seçimden birinci çıktım Tekirdağ’da.



Candan Yüceer Ankara-Tekirdağ arasında mekik dokurken çocuklarıyla zaman geçirmeye çalışıyor.

HASRETLE GEÇTİ

‘Yapma Candan, etme Candan’ demediniz mi?

Kamil Yüceer: Hiç demedim. Zor zamanlarım oldu ama asla yapma demedim. Bu kadar çok sevdiğim insanla orta gençliğimiz ayrı geçti, hasretle geçti. En zor yanı buydu. İkinci dönemde bırakabilirdi belki ama Candan sevdi siyaseti.

Candan Yüceer: Hep destek oldu, bir gün bana ‘of’ demedi. Tam tersi, ‘Yap Candan, olur Candan, aday ol Candan, yürü Candan’...

AİLE EVİNE DÖNDÜM

Ve yıllar sonra Ankara’ya vekillikle dönüş…

Candan Yüceer: Çok küçüklerdi, Tekirdağ’da bırakamazdım. İlk dört yıllık dönemde, 2011 yılında ikizlerle birlikte gittik Ankara’ya. Ortaokulu Ankara’da okudular. Kamil her hafta sonu yanımıza geldi. İlk dört yıllık dönemin ardından Tekirdağ’a döndük. Bu kez de ben gidip geliyorum. Annemle ve babamla kalıyorum 5-6 yıldır. Evlenip çıktığım aile evine döndüm anlayacağınız. Haftanın 3-4 günü Ankara’dayım. Ankara’da ailem, Tekirdağ’da Kamil en büyük yardımcım.

Kamil Yüceer: Bir dönem daha olursa arka arkaya TBMM’nin tarihindeki en uzun kadın vekil olacak. Rekor kıracak. Vekilliğinin ilk döneminde dört yıl boyunca tek bir hafta Ankara’ya gitmemezlik yapmadım. İlk defa ayrı kaldık. Perşembe akşam çıkıyordum pazartesi dönüyordum Tekirdağ’a. Kar yağmur çamur dinlemedim. İlk dönem bana, sonrası ise Candan’a zor oldu.





İLK İŞİM KAHVALTI HAZIRLAMAK



Candan Hanım’ın Ankara’da olduğu günlerde üç bey evde neler yapıyor?

Kamil Yüceer: Pandemiden dolayı evdeyiz şimdilerde. Sabah ilk işim çocuklara kahvaltı hazırlamak. Yiğit uyumayı çok seviyor, Onur benimle birlikte kalkıyor. Tostumuz, yumurtamız, çayımız. Ben işe gidiyorum, çocuklar derslerini yapıyorlar. Akşam saatlerine yakın Onur arar, ‘Baba yemeğe gelecek misin’ diye sorar. Eve gelirim; yemeğin ardından kitap okurum ya da birlikte film izleriz.

BU İŞLER BENDE

YEMEK işinden çok anlamasa da kahvaltı masaları, salatalar ve barbeküde ustalaşan Kamil Yüceer, ev işlerinde de maharetliymiş. “Candan Hanım’ı yormam, ondan daha çok yaparım. Sofrayı kaldırmak, kirlileri bulaşık makinesine yerleştirmek, çamaşırları asmak, ev süpürmek, toz almak bana ait. Yaparım, hiç de gocunmam” diyen Kamil Yüceer, evlerinin elektrik süpürgesini de kendisi seçmiş.