Meclis'in havası renklendi

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Aralarında AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın da olduğu vekiller oturumlara bahar tonlarının hâkim olduğu ceket ve etekler, fularlar ve başörtülerle katıldılar.