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Gündem
Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Meclis'in havası değişti

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Meclis'in havası değişti

Kadın milletvekilleri, geçtiğimiz hafta yağan yağmura ve bir türlü gelmeyen yaza inat, renkli kıyafetleri ve maskeleri ile Meclis’in gri havasını değiştirdi.

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  • Kadın vekiller Meclisin havasını değiştirdi
  • Kadın vekiller Meclisin havasını değiştirdi
  • Kadın vekiller Meclisin havasını değiştirdi
  • Kadın vekiller Meclisin havasını değiştirdi
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Son günlerdeki oturumlara, bahar tonlarının hakim olduğu ceket ve etekler, renkli fularlar ve başörtülerle katıldılar.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis bahçesindeki yaz peyzajının renklerini Genel Kurul salonuna taşıdı.

Genellikle siyah ve lacivertin hakim olduğu parlamentonun havasını canlı renkli kıyafetleri ile değiştirdiler. Kadın vekiller kıyafetlerini desenli maskeleri, takı ve broşlarıyla tamamladılar. 

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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