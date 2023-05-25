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Meclis'in en genç milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Zehranur Aydemir#AK Parti#TBMM
Meclisin en genÃ§ milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 25, 2023 16:49

TBMM'nin en genÃ§ milletvekili olarak seÃ§ilen 25 yaÅŸÄ±ndaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, mazbatasÄ±nÄ± alarak kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±.

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14 MayÄ±s'ta yapÄ±lan 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin ardÄ±ndan mazbatasÄ±nÄ± alan milletvekilleri, TBMM'de kayÄ±t iÅŸlemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Parlamentonun en genÃ§ Ã¼yesi olan AK Parti'li Zehranur Aydemir de bugÃ¼n mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra Mecliste kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±. Aydemir'e kayÄ±t iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda eÅŸi Ã–mer Faruk Aydemir eÅŸlik etti. Aydemir, yeni dÃ¶nemin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyerek, "28'inci dÃ¶nemin en genÃ§ milletvekili olarak sorumluluÄŸumun farkÄ±ndayÄ±m ve heyecanlÄ±yÄ±m. Ä°nÅŸallah hem Ankara Milletvekili hem de TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'nin en genÃ§ milletvekili olmanÄ±n sorumluluÄŸunu en gÃ¼zel ÅŸekilde hakkÄ±yla teslim edebilmek nasip olur. GenÃ§lerin sesi olarak Mecliste var olacaÄŸÄ±m, genÃ§lerin hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye ve genÃ§lere vaat ettiÄŸimiz her Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n hem takipÃ§isi hem de gerÃ§ekleÅŸtiricisi olmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.

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Meclisin en genÃ§ milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±

GenÃ§ milletvekili olarak genÃ§ler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Aydemir, "Åžu an da Mecliste 30 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 5 milletvekilimiz var ve bunlardan 4'Ã¼ AK Parti'den. Biz, genÃ§ vekiller olarak genÃ§lerin sesi olacak ve genÃ§ler iÃ§in bu 5 yÄ±lda en gÃ¼zel ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu gÃ¶reve hazÄ±rÄ±m; Ã§Ã¼nkÃ¼ arkamda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir lider var ve ben bu liderin bana yÃ¼klediÄŸi sorumluluÄŸun ve gÃ¼venin farkÄ±ndayÄ±m. Bana duyulan bu gÃ¼venin hakkÄ±nÄ± vermek ve sorumluluÄŸu en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu.

Meclisin en genÃ§ milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±

Zehranur Aydemir'in eÅŸi Ã–mer Faruk Aydemir ise 2 ay Ã¶nce evlendiklerini, adaylÄ±ÄŸÄ±n ortak kararlarÄ± olduÄŸunu ve eÅŸine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda destek olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Meclisin en genÃ§ milletvekili kaydÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±

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#Zehranur Aydemir#AK Parti#TBMM

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