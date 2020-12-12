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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis’in ‘Cumhuriyet Çınarı’ yoğun bakımda

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Meclis’in ‘Cumhuriyet Çınarı’ yoğun bakımda
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TBMM’de ana arterde bulunan heybetli 6 çınar ağacından biri hastalandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, raporlar doğrultusunda gövdeden derin budamaya onay verdi. TBMM Yerleşkesi ve Parkı’nda 400’den fazla ağaç türü ve bitki zenginliğiyle biyoçeşitliliğin korunmasına çalışılıyor. 1940’lardan itibaren yerleşkenin önemli noktalarına Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığını sembolize eden Doğu Çınarı dikiliyor. Orman Genel Müdürlüğü’nden mühendisler hastalanan çınar için rapor verdi. Ankara Üniversitesi’nden heyetin raporu da Meclis Başkanı’na sunuldu. Ağaç budanarak kurtarılacak.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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