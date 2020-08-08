Meclis’in 576 saat pandemi mesaisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, “Meclisimiz pandemi döneminde etkin mesai yapan ender parlamentolar arasında yer almıştır” sözleriyle paylaştığı Meclis’in pandemi mesaisinin ayrıntıları şöyle:

576 SAAT ÇALIŞTI

“Pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında TBMM’ye giriş yasağının uygulanmaya başlandığı 13 Mart 2020 tarihi ile 28 Temmuz 2020 tarihi arasında, TBMM Genel Kurulu, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam 576 saat 25 dakika toplantı yapılmış ve 20 bin 509 sayfa tutanak tutulmuştur. Genel Kurul’da 50 birleşim ve 247 oturum gerçekleştirilmiş, 362 saat 31 dakika çalışma yapılmış ve 15 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur. İhtisas komisyonlarında 211 saat 48 dakika çalışılmış ve 5 bin 304 sayfa tutanak tutulmuştur. Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu’nda 2 saat 6 dakika çalışma gerçekleştirilmiş ve 66 sayfa tutanak tutulmuştur.”