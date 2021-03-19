Meclis'e yorgan getirdi

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru kesinleşinceye kadar Meclis’i terk etmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu’na yemeğini de milletvekilleri getirdi. Eski milletvekilinin evinden yorganını toplantı salonuna getirdiği ve hafta sonunu da TBMM’de geçireceği belirtildi. HDP milletvekilleri de sık sık ziyaret ettikleri Gergerlioğlu’nu yalnız bırakmıyor.

KOLTUKTA SABAHLADI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Gergerlioğlu, “Genel Kurul’dan sonra HDP toplantı odasındaydım. Daha sonra Meclis’ten ayrılmadım, koltukta sabahladım” dedi.

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