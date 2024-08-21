Meclis’e yeniden toplantı çağrısı

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Özel partisinin Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi toplantısında özetle şunları söyledi:

“Anayasa diyor ki AYM kararları bağlayıcıdır. Meclis’i yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım görüşelim diye değil gereğini yapın diye. O kararı okutacak mısınız okutmayacak mısınız göreceğiz. Bunu yaparsanız Anayasa’ya bağlı olduğunuza inanacağız. Ama yapmazsanız artık tarafsızlık konusunda asla konuşmamanız gerekir ve bir sonraki dönem yeniden adaylığı düşünmemeniz gerekir. Meclis’te kan akarken, kadına karşı şiddet bile göze alınmışken, Meclis İdari Amiri olacak bir meczup kürsüdeki milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken bundan sonra anayasacılık oynamayacağız.

FİLİSTİN HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz pazar günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Abbas, ‘CHP’nin Filistin’in sesini Batı’ya duyuran bir pencere olduğunun farkındayız. Burası CHP’nin ve Türkiye’nin ikinci memleketidir’ dedi. Bu ay sona ermeden gerekli hazırlıklarımızı yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz.” (ANKARA)

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İYİ PARTİLİ BİLİCİ CHP’YE KATILDI

İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilici’nin parti rozetini, “Baba ocağına hoş geldin” diyerek taktı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yan yana oturdu.

İMAMOĞLU’NDAN DAVA YORUMU: UMARIM HIZLICA KARAR ÇIKAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki siyasi yasak da içeren “ahmak davası” ile ilgili “Böyle dava olmaz, bu bir dava bile değil, umarım hızlıca karar çıkar” dedi. İstinaf sürecindeki davaya ilişkin ortaya atılan iddiaları yanıtlayan İmamoğlu şu açıklamayı yaptı: “Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir başka dava var mıdır, bilmiyorum. Çokça adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu bir dava bile değil. Ama takip ediyoruz, istinafın sürecini. İstinafın kararına göre üst mahkemesi var, başka şeyler var. Ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Buradan siyaseten ‘Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı’ meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın. Ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz, umarım hızlıca karar çıkar.” (ANKARA)