Meclis’e yakışmadı

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AK Parti milletvekilleri Meclis’e sabah erken saatlerden itibaren geldi ancak Genel Kurul’un açılması sırasında yoklamaya girmedi. Muhalefet partililerin katılımıyla toplantı yeter sayısı sağlanınca kulisteki AK Partililer toplu şekilde salona girdi. MHP’liler özel oturuma katılmadı. Oturumu yönetme sırası CHP’li Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’da olmasına rağmen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Partili Başkanvekili Bekir Bozdağ’ı görevlendirdi.

USUL TARTIŞMASI AÇILDI

Bozdağ’ın oturumu açmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Atalay’ın vekilliğinin düşürülme kararını da siz okudunuz. Bu anlamıyla bugün yeniden bir genel görüşme talebimiz var ve bu kararın yok hükmünde olduğunu söyleyen bir AYM kararı var. O anlamıyla tekrar bu Divan’da oturmanızı usule aykırı buluyoruz” dedi. Bozdağ’ın usul tartışmasıyla ilgili ilk sözü alan DEVA Partili İdris Şahin oturumu yönetme sırasının Karaca’da olduğunu söyledi.

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PARMAĞINI KIRARIZ GERGİNLİĞİ

Kürsüye çıkan TİP milletvekili Ahmet Şık’ın, “Sizde hiç utanma yok” sözleri salonu karıştırdı. AK Partililer, “Sende utanma yok. Terbiyesizlik yapma” diye karşılık verdi. Karşılıklı tartışmalar sürerken AK Parti Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şık’a “Terbiyesizlik yapma” deyince Şık, “O salladığın parmağı kıracağız” dedi. Bunun üzerine AK Partililer kürsüye yürüdü. Bozdağ birleşime 15 dakika ara verdi.

TERÖRİST TARTIŞMASI

Yeniden kürsüye çıkan Ahmet Şık “En büyük teröristler buradakilerdir” diye AK Parti sıralarını gösterince AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan kürsüye koşarak Şık’a yumruk atarak yere düşürdü. Salon aniden karıştı. AK Partili vekillerle DEM ve CHP’li vekiller yumruklarla birbirlerine girdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in kaşı yarıldı.

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CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in kaşı patladı.

YERDE KAN LEKELERİ

Komisyon sıralarının önündeki mermer merdivenlerde de kan lekelerinin olduğu görüldü. Uzun süre yumruklaşan bazı vekiller de yaralandı. Bozdağ, birleşime ara verdi. Kavganın ardından oturumu Meclis Başkanı Kurtulmuş yönetti.

ATALAY ÖNERGESİNE RET

Genel Kurul’da CHP’nin “Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması” önergesi kabul edilmedi.

ŞIK VE ÖZALAN’A KINAMA CEZASI

-TBMM Genel Kurulu’nda çıkan yumruklu kavganın ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime arka arkaya 5 kez ara verdi. Bu sırada, partilerin grup başkanvekilleri Divan’ın arkasında bulunan odada görüşmeler gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un devreye girmesiyle, Genel Kurul yeniden açıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, temiz bir dil içerisinde Meclis çalışmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Muhalefet sıralarından “Alpay Özalan’a söyleyin” sesleri yükseldi. Kurtulmuş, grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla verilecek cezaları okuyacağını ifade etti. Bunun üzerine Ahmet Şık’a sözleri nedeniyle kınama, Alpay Özalan’a fiili nedeniyle kınama cezası verilmesi oylanarak kabul edildi.

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BÖYLE BAŞLADI

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşurken AK Partili Alpay Özalan’ın yumruk atmasıyla tekmeli yumruklu kavga başladı.

Fotoğraflar: Rıza ÖZEL

ANAYASA HAVADA

Kavga sırasında vekiller birbirlerine dosya ve anayasa kitapçıkları fırlattı.

İLK KEZ AK PARTİ SIRALARINDA

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra AK Parti’ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ilk kez AK Parti sıralarında oturdu.

MECLİS’TE KAN GÖRMEMİŞTİM ÇOK UTANDIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa’dan Ankara’ya gelerek kırık ayağındaki yürüme aparatı yardımıyla, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuyla ilgili Meclis özel oturumuna katıldı. Özel, sol ayağında kırık oluştuğunu belirterek “Islak merdivende kaydım, ters bastım ve sol ayağımda tarak kemiğim kırıldı” dedi.

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KURTULMUŞ’U ARADI

Özel, Meclis’teki kavganın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’u arayarak yaşananlara tepkisini iletti ve “İnisiyatif almanız gerekiyor” diyerek oturumu yönetmesini istedi. Özel, “Ben bu Meclis’te tam dokuz yıl grup başkanvekilliği yaptım. Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim, çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim, çok utandım. Konunun özüne ilişkin tüm eleştirilerimizi saklı tutuyoruz ama bundan sonra da sizin parlamentoda hem kötü söz, hakaret olmaması hem de asla ve asla şiddetin olmamasıyla ilgili alacağınız her türlü inisiyatife CHP olarak destek vereceğiz” diye konuştu.

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ABBAS İLE GÖRÜŞECEĞİM

Özel, önceki gün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşma yaptığı TBMM Genel Kurulu’nda sağlık nedenleriyle bulanamadığını hatırlatarak “Bunu diplomatik kanallardan da Sayın Abbas’a ilettik ve tahmin ediyorum yarın (bugün) bir telefon görüşmesi kendisiyle gerçekleştireceğiz. Sayın Mahmud Abbas buradayken tüm Meclis’in çok önemli bir katılım göstermesi kıymetliydi” dedi. (ANKARA)