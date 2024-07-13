Meclis’e sunuldu... İşte 17 maddelik o teklif

Haberin Devamı

SAHİPSİZ HAYVAN TANIMI

- Teklifte, sahipli ve sahipsiz hayvan kavramının tanımı yapıldı. O tanım şöyle: Sahipsiz hayvan: Sahipli hayvanlar dışında kalan evcil hayvanlar...

Sahipli hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan ve Ba-kanlık veri tabanına kaydedilen ev hayvanları...

ÖTANAZİNİN ÇERÇEVESİ

- Yapılan değişiklikle, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ba-kımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ilgili yerel yönetimlerce ötanazi yapılacak, yani uyutulacak.

- Yine, kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılabilmesi sağlanacak.

Haberin Devamı

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ

- Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakmak artık yasaklanacak.

- Hayvanlar için ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ve bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sa-hiplendirme faaliyetlerini yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya mali destek sağlanacak.

- Sahipsiz hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak.

TERK EDENE 60 BİN TL CEZA

- Hayvanını terk edenlere hayvan başına verilen 2 bin TL’lik ceza 60 bin TL’ye çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin TL idari para cezası verilecek.

- Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Haberin Devamı

BAKIMEVLERİ ZORUNLULUĞU

- Yeni yasayla yerel yönetimlerin sorumluluk alanları da yeniden düzenleniyor. Buna göre büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacak. Bakımevlerine alınan hayvanlar bakanlık veri sistemine kaydedilecek. Rehabilite edilenler, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacak.

BAŞKANLARA HAPİS CEZASI

- Büyükşehir, il ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerden hayvanlar için kaynak ayırmayan ve ayrılan kaynağı başka amaçlar için sarf eden beledi-ye başkanı ile yetkililere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Haberin Devamı

- Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER: KUDUZ RİSKİ ARTTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis’e sunulan 17 maddelik teklifle ilgili şunları aktardı: “Kuduz riskli vakalar arttı. Belli ilçelerimizde kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapılmak zorunda kalındı. Mevcut durum böyleyken bakanlık raporuna göre birçok kazanın meydana geldiği, bu kazalarda vefat eden vatandaşımızın sayısını 50-55 olduğu ortaya çıktı. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.”

Haberin Devamı