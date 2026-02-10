Meclis'e sunulan veriler tehlikeyi gözler önüne serdi: Çocukları böyle tuzağa düşürüyorlar

Haberin Devamı

Lüks yaşam, silahlar, pahalı arabalar… Suç örgütleri sosyal medyada önce göz kamaştırıyor, sonra adım adım çocukları ve gençleri tuzağa çekiyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer, Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Buna göre süreç genellikle Instagram ve TikTok’ta başlıyor. Propaganda içerikleriyle dikkat çeken çeteler, daha sonra çocuklarla bire bir iletişime geçiyor.

POLİS Mİ ÇOCUK MU? ANLAMAK İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME YAPIYORLAR

İlk temas çoğu zaman bir beğeni ya da yorumla başlıyor. Ardından özel mesajlar atılıyor. Son durak ise Telegram, WhatsApp ve Discord gibi kapalı gruplar oluyor. Bu gruplara herkes alınmıyor. Çete yöneticileri, karşılarındaki kişinin çocuk mu, polis mi ya da rakip bir örgüt üyesi mi olduğunu anlamak için ilk olarak özel görüşmeler yapıyor. Sonra da çocuğun konumuna ve kabiliyetine göre suç örgütü faaliyetlerinde kullanıyorlar.

ÖRTÜLÜ MESAJLAR

Suç örgütü üyelerinin genellikle silahlı pozlarını rap müzik eşliğinde, kartal ve gülen yüz işaretleriyle paylaştığına da dikkat çekildi. Mafya ile alakalı bazı içeriklerden alıntı yapılarak örtülü mesajlar verildiği de belirtiliyor.

Paylaşımlarında, çatışmalarda ölen örgüt üyelerini adeta kahramanlaştırdıkları tespiti de yer aldı. İçişleri Bakanlığı verileri tabloyu daha net ortaya koyuyor: Suça sürüklenen çocuk sayısı, organize suçlarda yüzde 236, Uyuşturucu suçlarında ise yüzde 145 arttı. “Motosikletle bir mekâna ateş açma” gibi organize suçların, çocuklar arasında 2023’ten itibaren hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

Dünya da alarmda. Şimdi birçok ülke gibi Türkiye’de de 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi bekleniyor.

BAKAN GÖKTAŞ: ÇOCUKLARI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi. Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir” dedi.

Bakan Göktaş, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmalarına ilişkin soru üzerine Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

"AY SONUNDA MECLİS KOMİSYONU'NA SEVK EDİYORUZ"

Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlatan Göktaş, şunları söyledi: “Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk ediyoruz.”

"DAVRANIŞ BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR"

Sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun bir depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını kaydeden Göktaş, “Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir” dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL ALAN OLUŞTURUYORUZ"

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere Çocuklar Güvende web sitesini ve mobil uygulamasını geçtiğimiz ay kullanıma açtıklarını bildiren Göktaş, “Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz. Mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra BTK erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın.” ifadelerini kullandı.

İSPANYA VE YUNANİSTAN'DA YASAK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sanal medyaya erişimini tamamen yasaklayacaklarını duyurdu. Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez, “Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez” açıklamasında bulundu.

Yunanistan, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamayı planlıyor. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformlarında yayılan nefret söylemlerine karşı şirket yöneticilerine kişisel sorumluluk getirecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Avustralya dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altına sosyal medya kullanımını yasakladı.