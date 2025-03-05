Meclis’e sıkı yangın önlemi

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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a bir önerge ile Meclis’te alınan yangın önlemlerini sordu. Kurtulmuş adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nın “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun bir bina olduğunu vurgulayarak yönetmelik kapsamında binaya kurulan yangın algılama ve söndürme sistemleri hakkında şu bilgileri verdi:

İTFAİYEDEN 7/24 KONTROL

- “Binanın milletvekili, personel, sistem ve arşiv odaları ile koridor ve bodrum katlarında. Söz konusu odaların yangın algılama sistemi, duman yoğunluğuna göre hassasiyet ayarlı, adreslenebilir tip duman dedektörleri aracılığıyla merkezi itfaiye santralı tarafından 7/24 kontrol edilerek çalışmaktadır.

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- Milletvekili ve personel odaları ile koridor ve bodrum katlarda yangın algılama sistemine bağlı olarak otomatik sulu (yağmurlama) söndürme sistemi bulunmaktadır.

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME

- Binada yer alan bütün mutfakların pişirme bölümlerinde davlumbaz söndürme sistemi bulunmaktadır. Davlumbaz söndürme sistemi pişirme anında oluşan tehlikeye anında müdahale ederek yangının büyümesine engel olmaktadır. Ayrıca doğalgaz hattı üzerinde bulunan otomatik gaz kesme valfleri yangın anında gaz akışını keserek mekâna iletilecek yanıcı gaza engel olmaktadır.

YÜKSEK ALEVE 90 DAKİKA DAYANIKLI

- Yangın algılama, erken uyarı ve otomatik söndürme sistemlerinin yanı sıra binanın tamamında yönetmeliğe uygun basınç, debi vb. özelliklerde ve mesafe aralıklarında yangın dolapları bulunmaktadır.

- Bina içerisinde yönetmeliğe uygun sekiz adet yangın merdiveni bulunmakta olup çıkış kapıları hiçbir zaman kilitli tutulmamaktadır. Yangın merdivenlerinin tamamı bodrum katlara kadar ulaşmaktadır. Yangın kapıları yüksek aleve en az 90 dakika dayanabilecek yapıda ve panik barlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yangın merdivenlerinde hava basıncını düzenleyen, temiz hava ihtiyacını sağlayan ve zehirleyici dumanların kaçış alanına girmesini engelleyen basınçlandırma fanları bulunmaktadır.”

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İKİ YILDA 11 TATBİKAT YAPILDI

- “Acil durum müdahale ekiplerinin düzenli olarak her yıl güncellemeleri yapılmaktadır.

- Acil durumlar, yangın tedbirleri, yangın söndürme tüpü kullanımı, yangın söndürme dolapları ve otomatik söndürme sistemi hakkında bilgilendirme amaçlı her yıl düzenli olarak tatbikatlar yapılmakta ve bu amaçla gerekli eğitimler verilmektedir. Bu bağlamda, 2023 ve 2024 yıllarında 11 ayrı tatbikat yapılmış ve bu tatbikatlara toplam 1473 kişi katılmıştır.

- TBMM Halkla İlişkiler Binasının yerden yüksekliğinin 38 metre olması nedeniyle yangın merdivenleri bina içinde olacak şekilde yönetmeliğe uygun olarak projelendirilmiştir. Merdivenler belirlenen kaçış yollarına açılmaktadır. Kaçış yolları enerji kesintilerinden etkilenmeyecek yapıda acil yönlendirme ve acil çıkış levhalarıyla donatılmıştır.”