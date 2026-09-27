Meclis’e Konya güneşi

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MECLİS Başkanlığı, 450 dönüm üzerine kurulu TBMM Yerleşkesi’nde “yeşil dönüşüm” kapsamındaki uygulamalarla Yeşil Sertifika aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen yasama yılının Faaliyet Raporu’nu açıklarken, “Haziran 2023’ten bu yana tasarruf tedbirleri sonucunda 2 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik, 300 bin metreküp doğalgaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağlanmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla bugünün değerleriyle 115 milyon TL ilave ekonomik katkı sağlanacaktır” dedi.

YEŞİL ENERJİYE GEÇİŞ

Yerleşkede, seralar alanında büyük camlı serada gerçekleştirilen proje kapsamında yağmur suyu hasadı yapılıyor. Toplanan yağmur suyu filtrelenerek sera içerisindeki bitkilerin sulanması ve sera nemlendirme sisteminde kullanılıyor. Ayrıca ana bina çatısında toplanan yağmur suyu bodrum katta depolanarak Kulis Bahçesi sulanıyor. Meclis ayrıca Gri Su Geri Kazanım Sistemi kurdu. Eğitim ve sosyal tesisinin yüzme havuzunda ters yıkama yapılan kum filtreleri ve savak taşma sularından elde edilen gri su filtrelenerek bahçe sulanıyor ve süs havuzu dolduruluyor. Akıllı Bahçe Sulama Sistemi’yle yerleşke genelinde, Başkanlık Resmi Konutu’nda ve sosyal tesislerde zaman saati entegrasyonu ile yağmur sensörleri kuruldu. Sistem, yağış algıladığında sulama devresi otomatik kesiliyor. Florya Sosyal Tesisleri’nde ise klima sistemleri dış ünitelerinin soğutma ihtiyacının karşılanmasında deniz suyunun kullanımına geçildi. Bu sayede sistemin soğutulmasında temiz su miktarı azaltıldı. Türkiye Çevre Ajansı ile yürütülen programla da artan yemeklerden kedi ve köpek maması ile peyzaj atıklarından gübre üretebilen iki kompost makinesi devreye alındı. İki yeni projenin de gelecek aylarda tamamlanması planlanıyor.

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300 DÖNÜM ARAZİYE GES

Meclis, Konya’da Arazi Tipi Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kuruyor. Konya’da 300 dönümlük arazide 20 megavat pik kurulu güce sahip GES, TBMM’nin şu anki elektrik tüketiminin tamamının karşılayabilecek. Bu proje ile yıllık yaklaşık 36 milyon kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor. Yerleşkedeki Çok Katlı Otopark üzerine de fotovoltaik GES kuruluyor. Çok katlı otopark alanında 472 kilovat pik gücünde otopark tipi GES ile yıllık yaklaşık 750 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.