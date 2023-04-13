Meclis’e hazırlık... Kadın adayların meydan modası

Haberin Devamı

TERCİHİ KIRMIZI BEYAZ







MHP’li Leman Sivri (Eskişehir2. sıra): “Normalde kıyafetlerime önem veriyorum. Renkli kıyafetler giyinmeyi seviyorum. Özellikle de Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı ve beyaz tercihim. Bulunduğum ortama, gittiğim yere göre renk ve tarz tercihlerim değişebiliyor. Mesela bugün bir cenazemiz vardı, siyah giyinmeyi tercih ettim. Havanın durumuna göre de değişebiliyor. Eskişehir bir bulutlu, bir normal. Etek giymiyorum, daha çok takım giyinmeyi tercih ediyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Daha rahat hareket etme kabiliyeti sağlıyor. Spor giyinmeyi seviyorum ama aday olduğumuz için bu süreçte tercih edemeyeceğim. Kıyafetle karşılanırsınız, bilginizle uğurlanırsınız.”

Haberin Devamı

FAVORİSİ MAVİ VE YEŞİL







AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul 1. Bölge 4. sıra): “Sade giyinmeyi tercih ederim. Çok formal bir toplantıysa ona göre ciddi giyinirim ama sahada daha spor giyinirim. Sahada hareket kabiliyetimi sınırlamayacak, onlarla daha kolay iletişim kurmamı sağlayacak kıyafetler tercih ederim. Genelde daha modern seçimler yaparım. Mavi, krem ve yeşil renklerini çok seviyorum. Sıralasam bu şekilde sıralarım. Meclis’te genelde koyu tonları tercih ediyorum. Kırmızı gibi iddialı renkleri de severim ama her gün tercih etmem. İddialı bir rengi iddialı bir günde tercih ederim. Her gün başka bir şey giymek gibi bir eğilimim de yoktur. Sıfır atık; küresel ısınmada kıyafet ve sentetik atıkların çok fazla etkisi var. Bu yüzden daha uzun ömürlü daha sağlıklı kumaşlar tercih ederim. Yerli üretimi daha çok tercih ederim, yabancı markalara para vermeyi sevmem. Daha ekolojik ve çevre dostu tercihler yapmaya çalışırım.”

TOPUKLU TERCİHİ









Haberin Devamı

CHP’li Aysun Palalı Köktaş (Ankara 1. Bölge 9. sıra): “Kıyafet tercihlerimi temsil ettiğim kuruma, girdiğim ortama göre yaparım. Biraz ciddi bir tarzım vardır. Ama tercihlerimde ceket ve topuklu ayakkabım mutlaka olur. Lacivert tercih ettiğim bir renk değildir. Hatta hiç değildir. Lacivert bir takım elbisem yoktur örneğin. Lacivert ne bir ayakkabım ne elbisem ne de ceketim hiç olmamıştır. Ama onun dışındaki tüm renkler vardır kıyafet tercihlerimde. Daha çok siyah ve beyazı severim. Sarı ile kırmızının enerjisine de inandığım için o renkleri de çok kullanmaya özen gösteririm.”

RENK AYRIMI YOK







İYİ Partili Selcan Taşçı Hamşıoğlu (Tekirdağ birinci sıra): “Tekirdağlılar nasıl giyiniyorsa ben de öyle giyineceğim. Herhangi bir özel kıyafet tercihim ve çalışmam olmayacak. Ziyaret ettiğim yerlere, katıldığım programa göre kıyafet tercihlerim değişebilir. Kıyafetlerimde herhangi bir özel renk tercihim de yok.”

Haberin Devamı

LİSTELERDEKİ SAYILARI 856

AK Parti 113, CHP ittifak ortaklarıyla birlikte 147, İYİ Parti 152, MHP 90, Yeşil Sol Parti 193, TİP de 161 kadın adaya listelerinde yer verdi.