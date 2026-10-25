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Meclis'e dikkat çeken talepler: 60 yaş üzerine yeşil pasaport, lisans eğitimine 3 yıl önerisi

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#Meclis Talepleri#Yeşil Pasaport#Sosyal Medya Zorbalığı
Meclise dikkat çeken talepler: 60 yaş üzerine yeşil pasaport, lisans eğitimine 3 yıl önerisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 11:37

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun eylül ayı faaliyet raporuna göre, komisyona bir ayda 1426 başvuru yapıldı. Vatandaşların Meclis'e ilettiği dilekçeler arasında; 60 yaş ve üzeri kişilere yeşil pasaport verilmesi, kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversite lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesi ve istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmesi gibi çok sayıda farklı talep yer aldı.

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TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkının verilmesi ve tüm belediyelerin "Belediye Genel Müdürlüğü" şeklinde bir kuruma bağlanması gibi talepler dikkati çekti.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun Eylül Ayı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, komisyona geçen ay 1426 başvuru gerçekleştirildi.

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Dilekçelerden 196'sı kadınlardan gelirken, en çok başvuru, "komisyona yapılan başvuru işlemleri, adalet hizmetleri ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarına" ilişkin konularda yapıldı.

Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

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Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, yoksulluk nafakasının evlilik süresi ve tarafların durumuna göre belirli bir süreyle sınırlandırılması, çocuklara yönelik iştirak nafakasının korunması ve nafaka süresi sonunda ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından sosyal yardım sağlanması amacıyla yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Meclise dikkat çeken talepler: 60 yaş üzerine yeşil pasaport, lisans eğitimine 3 yıl önerisi

Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme yapılması için komisyona dilekçe yazdı. Başvurular arasında, kiralık katil tutarak öldürmeye azmettirenlere üst sınırdan ceza verilmesi ve mağdur yakınlarının maddi ve manevi zararlarından sorumlu tutulması, iş ilanlarında ücret bilgisinin yer almasını zorunlu kılacak yasal düzenleme yapılması, işçilerin yıllık izin sürelerinin 6 hafta şeklinde belirlenmesi ve istifa durumunda da kıdem tazminatı verilmesi şeklinde yasal düzenleme talepleri yer aldı.

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Dilekçe Komisyonuna gelen dikkat çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Tüm kamu kurumlarında Alevi inancına mensup vatandaşların ibadetlerini ve inanç uygulamalarını yerine getirebilecekleri uygun alanların tahsis edilmesi, ders saatleri ve mesai düzenlemelerinde tüm inanç gruplarının özel ibadet zamanlarının göz önünde bulundurulması, kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması, üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi, sağlık alanındaki lisans programlarının ise 6 yıla çıkarılması, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkının verilmesi, ülke genelindeki tüm belediyelerin 'Belediye Genel Müdürlüğü' şeklinde bir üst kuruma bağlanması, vatandaşların belirli bir imza sayısına ulaşarak TBMM'ye kanun teklifi sunabilmesini (halk teşebbüsü hakkı) sağlayacak düzenlemeler yapılması, Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması, askerlik görevi sırasında psikolojisi bozulan kişiye terhisten sonra maaş bağlanması."

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AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığındaki TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların ve kurumların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor. Talepleri inceleyen komisyon, TBMM Başkanlık Divanı ve ilgili kurumlarla doğrudan irtibata geçerek, dilekçelerde belirtilen sorunların giderilmesini ve taleplerin karşılanmasını sağlıyor.

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#Meclis Talepleri#Yeşil Pasaport#Sosyal Medya Zorbalığı

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