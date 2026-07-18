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Meclis’e brifing: KAAN’da engel yok

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#Meclis Brifingi#Milli Muharip Uçak#F-35 Programı
Meclis’e brifing: KAAN’da engel yok
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, milli muharip uçak KAAN için ABD’den motor tedarikinde engel kalmadığını belirtirken, “F-35’le ilgili süreç ayrı. Türkiye’nin F-35 programına katılabilmesi için yasanın değişmesi gerekiyor. Amerikan Başkanı’na verilmiş bir yetki yok orada” dedi.

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TBMM Dışişleri Komisyonuna son gelişmelerle ilgili bilgi veren Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“CAATSA’yla alakalı zirve marjında Sayın Trump’ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Bizim teminimizdeki yasaklar kapsamında KAAN motoru gibi unsurlar ayrı, F-35’le ilgili süreç ayrı. F-35’le ilgili bir yasa var, o yasanın bir hükmü çok açık şekilde Türkiye’nin hiçbir şekilde S-400’e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor.

F-35 KONUSU AYRI

Yani ya o yasanın gereği olan S-400’leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız, ama bunu da Rusya’nın onayını alarak yapmamız gerekiyor veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor. Amerikan Başkanı’na verilmiş bir yetki yok orada. Ama CAATSA’yla alakalı zaten Amerikan Başkanı Kongre’ye mektup yazdı ve bu konuda da olumlu gelişmeler oldu. Zirveden sonra Amerika’ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık KAAN motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. Ama F-35 konusu ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu; CAATSA’yı bağlamıyor. KAAN motorları ise CAATSA kapsamında. CAATSA’yla ilgili süreç devam ediyor. Yasayla bağlantılı olan konularda (ABD Başkanı’nın yetkisi) yok, ama yasa kapsamına girmeyen konularda biraz ‘case by case’ (vaka bazında) değerlendirilmesi gereken bir süreç.”

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#Meclis Brifingi#Milli Muharip Uçak#F-35 Programı

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