Meclis’e brifing: KAAN’da engel yok

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TBMM Dışişleri Komisyonuna son gelişmelerle ilgili bilgi veren Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“CAATSA’yla alakalı zirve marjında Sayın Trump’ın açıklamalarını hepimiz takip ettik. Bizim teminimizdeki yasaklar kapsamında KAAN motoru gibi unsurlar ayrı, F-35’le ilgili süreç ayrı. F-35’le ilgili bir yasa var, o yasanın bir hükmü çok açık şekilde Türkiye’nin hiçbir şekilde S-400’e sahip olmaması gerektiğini öngörüyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin F-35 programına katılabilmesi için bu yasanın değişmesi gerekiyor.

F-35 KONUSU AYRI

Yani ya o yasanın gereği olan S-400’leri bizim bir şekilde elimizden çıkarmamız, ama bunu da Rusya’nın onayını alarak yapmamız gerekiyor veya o anlaşmanın değişmesi gerekiyor. Amerikan Başkanı’na verilmiş bir yetki yok orada. Ama CAATSA’yla alakalı zaten Amerikan Başkanı Kongre’ye mektup yazdı ve bu konuda da olumlu gelişmeler oldu. Zirveden sonra Amerika’ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık KAAN motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. Ama F-35 konusu ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu; CAATSA’yı bağlamıyor. KAAN motorları ise CAATSA kapsamında. CAATSA’yla ilgili süreç devam ediyor. Yasayla bağlantılı olan konularda (ABD Başkanı’nın yetkisi) yok, ama yasa kapsamına girmeyen konularda biraz ‘case by case’ (vaka bazında) değerlendirilmesi gereken bir süreç.”

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