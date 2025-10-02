Meclis’e boykotlu açılış

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise Parlamento’nun “demokrasi meydanı” olduğunu vurgulayarak, en keskin fikirlerin müzakeresinde bile olgun bir üslup kullanılmasına özen gösterilmesini istedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ın “Erdoğan’a meşruiyet verdik” sözlerini de yanıtlayan Kurtulmuş, “Milletten başka hiçbir iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz” dedi.

İLK TÖRENDE CHP TEMSİLCİSİ

Yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis’teki önce Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı. Kurtulmuş’un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı. Bu törende CHP’yi Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl temsil etti.

GENEL KURUL’DA BOYKOT

Erdoğan, Meclis’e gelişinde MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. Törenler dolayısıyla Meclis’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeğinin eşlik ettiği ekiplerce arandı. Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı. CHP grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu Genel Kurul’daki özel oturumu ise boykot etti. TİP, EMEP’in yanı sıra DEM Parti Mersin Milletvekili olan Perihan Koca da yeni yasama oturumuna katılmadı. Koca, oturuma katılmama gerekçesini X hesabından yaptığı “Emekçi halklar nezdinde gayri meşru olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de gerçekleşecek yeni yasama oturumuna katılmayacağım” açıklamasıyla dile getirdi. Erdoğan’ın salona girişi ve konuşmasında CHP sıraları boş kaldı. AK Parti ve MHP’lilerin yanı sıra, DEM ve İYİ Partili milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Genel Kurul’a gelişinde ayakta karşıladı. Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “terörsüz Türkiye” çabaları için teşekkürü, MHP sıralarından yoğun alkış aldı.

TOKALAŞMA JESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Genel Kuruldan hemen ayrılmayarak parti sıralarına yönelerek önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, daha sonra MHP, İYİ Parti ve YENİ YOL grubuna giderek Genel Başkanlar ve yöneticilerle tek tek tokalaştı. Erdoğan, DEM Parti Eş Başkanlarıyla hatırlarını sorduğu kısa bir sohbet de yaptı.

DERVİŞOĞLU’NDAN ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP yönetiminin kararını eleştirdi. Dervişoğlu, “Durduğunuz yerde durmaya muvaffak olacaksınız. Türkiye’yi bu noktaya getiren şeyler, böyle anlık, ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir. TBMM protesto edilecek yer değildir” dedi.