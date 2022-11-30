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Meclis’e bisiklet

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Meclis#Bisiklet
Meclis’e bisiklet
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

Sağlık ve çevre için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Meclis Başkanlığı’na 30 bisiklet teslim edildi.

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TBMM’de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği işbirliğiyle “Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet” sloganıyla “TBMM’de Bisikletli Günler” programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “herkes için spor” felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Sporu fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık” diye konuştu. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve milletvekilleri bisiklete binerek, tur attı.

 

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#TBMM#Meclis#Bisiklet

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