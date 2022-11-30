Meclis’e bisiklet

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TBMM’de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği işbirliğiyle “Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet” sloganıyla “TBMM’de Bisikletli Günler” programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “herkes için spor” felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Sporu fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık” diye konuştu. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve milletvekilleri bisiklete binerek, tur attı.