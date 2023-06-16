Meclis’e 6. grup

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde dün akşam geç saatlere kadar süren toplantıda bir araya gelen liderlerin, önceki gün de telefon diplomasisi yürüttükleri bildirildi.





Görüşmelerin ardından ortak grup oluşturma konusunda sona yaklaşıldığı belirtilirken, kulislerde, kurulacak yeni bir parti çatısı altında ortak grup kurulması görüşünün öne çıktığından söz ediliyor. Kulislerde, üç partinin birleşmesi yönünde ayrıca bir çalışma yürütüldüğü de konuşuluyor. Ortak grup kararının kesinleşmesi halinde Meclis’te, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti’den sonra 6. grup kurulmuş olacak. Bu durumda, Meclis’teki komisyon üyelikleri de yeniden belirlenecek.