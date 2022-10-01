Meclis, yeni yasama yılına başladı... TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC vurgusu

Haberin Devamı

TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'te Genel Kurul ile başladı. Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetiyor.

İşte Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.

Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, minnetle şükranla yad ediyorum.

Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir.

Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır.

Haberin Devamı

Yakın zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde tahıl krizinin çözülmesi güzel bir örnektir. Farklı ülkelerden destek ve teşekkür mesajları gelmiştir. Rusya-Ukrayna arasında esir takasının gerçekleşmesine de Türkiye öncülük etmiştir.

Değişen şartlar ne olursa olsun, bazı ülkelerin ikiyüzlü tavırları devam etse de Türkiye her zaman barıştan yana olacaktır.

Dünyanın bütün güçleri, özellikle bölgemizdeki devletler Türkiye'nin taleplerine kayıtsız kalma durumuna düşmesinler.

Bu ölümcül bir yaklaşım olur.

Azerbaycan vatan muharebesiyle birlikte hukuksuzluğa son vermiştir.

KKTC'yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye, KKTC'nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.

ŞENTOP ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti grup başkanvekilleri, milletvekilleri törene katıldı.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MECLİS'E HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.

6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

TBMM'DE 2 YIL SONRA RESEPSİYON

Meclis Başkanı Şentop, akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak.

Haberin Devamı

Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

PARTİLERİN İLK GRUP TOPLANTILARI 4 EKİM'DE

Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak.

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.