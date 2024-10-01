Meclis yeni döneme hazır

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Genel Kurul’da geçen dönem Saadet Partili Hasan Bitmez’in fenalaşarak başını çarptığı kürsü arkasındaki basamakların sivri köşeleri yontuldu. Mesai sırasında rahatsızlanan milletvekillerine daha hızlı müdahale yapılması amacıyla Başkanlık Divanı’na acil çağrı butonu yerleştirildi. Oturumu yöneten Meclis başkanvekilleri, gereksinim halinde acil çağrıda bulunarak kulisteki sağlık görevlilerinin salona ivedi gelmesini sağlayacak. Bakım onarım kapsamında, ana binanın zemin mermerleri ile Şeref Merdivenleri onarılarak cilalandı. Ana binanın cephe aydınlatmaları ile çevre aydınlatması tasarruflu ampullerle değiştirildi. Genel Kurul’da ayrıca elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.



