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Meclis yeni döneme hazır

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Düzenleme#Genel Kurul
Meclis yeni döneme hazır
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Meclis, bugün başlayan yeni yasama yılına fiziki bazı değişikliklerle giriyor. TBMM Yerleşkesi ve Genel Kurul salonunda yeni düzenlemeler yapıldı.

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Genel Kurul’da geçen dönem Saadet Partili Hasan Bitmez’in fenalaşarak başını çarptığı kürsü arkasındaki basamakların sivri köşeleri yontuldu. Mesai sırasında rahatsızlanan milletvekillerine daha hızlı müdahale yapılması amacıyla Başkanlık Divanı’na acil çağrı butonu yerleştirildi. Oturumu yöneten Meclis başkanvekilleri, gereksinim halinde acil çağrıda bulunarak kulisteki sağlık görevlilerinin salona ivedi gelmesini sağlayacak. Bakım onarım kapsamında, ana binanın zemin mermerleri ile Şeref Merdivenleri onarılarak cilalandı. Ana binanın cephe aydınlatmaları ile çevre aydınlatması tasarruflu ampullerle değiştirildi. Genel Kurul’da ayrıca elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri yapıldı.

Meclis yeni döneme hazır
Meclis yeni döneme hazır



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#Meclis#Düzenleme#Genel Kurul

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