‘Meclis Şahin ve Türeci’yi Nobel’e aday göstersin’

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Uğur Şahin ve Özlem Türeci Hocalarımızın, memleket sevgisiyle aldıkları inisiyatif sayesinde nihayet Türk milleti, aşısızlık sarmalından ve yeni dalgalardan kurtulma sürecine girdi. Hocalarımızın, kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. İYİ Parti grubu olarak TBMM’nin, Türklerin gururu olan bu iki bilim insanımızı, insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı Nobel’e aday göstermesini talep edeceğiz. Bu önemli talebimize Meclis’teki tüm partilerin desteğini bekliyoruz.

DOSTUM BIDEN OLDU: (Erdoğan-Biden görüşmesi) Pazartesi basın toplantısında Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı ‘Dostum Biden’ dedi. Dünün ‘Eyyyy Biden’ı’, bugünün ‘Dostum Biden’ı’ oluverdi. Oraya had bildirmeye, hesap sormaya gidiyordu. Soramadığı gibi basın toplantısında ‘Hamdolsun, 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi.

O ZAMAN SANDIĞI GETİR: Sözde milletin adamı, geçen hafta grup toplantısında bizi kastederek ‘Aç olanları da buyurun siz doyuruverin’ dedi. ‘Komşun açken sen tok yatamazsın’ düsturunu ne çabuk unuttunuz. Bana döndü ‘Açları da sen doyuruver.’ Olur, in oradan doyurmayan namerttir.

Madem işini yapmıyorsun, açı doyuramıyorsun, o zaman çare de yol da belli. Sen sandığı getireceksin, millet yetkiyi verecek biz de gereğini yapacağız. Buyur, hodri meydan.

YARDIMLARI UZATIN: Yardımları da kısa çalışma ödeneğinin süresini de bir an önce uzatın. Sıkışan işletmelerin kapsamlı bir Rehabilitasyon Programı’na ihtiyacı var.”

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