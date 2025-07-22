Meclis sağlık yasasıyla final yaptı: Parklara sağlık ocağı geliyor

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TBMM Genel Kurulu, sağlık sektörüne ilişkin düzenlemeler için gece mesaisi yaptı. Genel Kurul’da kabul edilen bu yasa ve sonrasında görüşülen uluslararası sözleşmelerle yasama yılı sona erdi. TBMM’de yaz döneminde ‘Terörsüz Türkiye’ girişimi için kurulacak süreç komisyonu ve bazı araştırma komisyonları çalışmaya devam edecek. Olağanüstü bir gelişme olmazsa Genel Kurul, 1 Ekim Çarşamba günü 4’üncü yasama yılına başlayacak. Kabul edilen son yasayla büyükşehirlerde parklarda sağlık ocakları kurulması, ilaç stoklarının anlık takip edilmesi ve “Yenidoğan Çetesi” olayında sorunlu konulardan olan “hekimlerin birkaç hastanede fatura keserek çalışması”na son verilmesi öngörülüyor.

FATURALI HEKİME SON

Yasaya göre, özel hastaneler sadece bordrolu hekim çalıştıracak. Özel hastanelerde her hekim artık o hastanenin bordrolu hekimi olarak çalışacak. Fatura kesme veya şirket üzerinden işlem yapma yöntemi uygulanmayacak. Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabilecek. Yeni sisteme uyum amacıyla bu kural, 1 Haziran 2026’dan itibaren uygulanacak.

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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ

İhtiyaç duyulması halinde parklarda acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezleri kurulacak. Yüzölçümü 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda imar planı değişikliği yapılmadan sağlık ocağı için tahsis yapılacak. Yasayla aile hekimleri de ‘uzmanlık’ statüsüne alındı. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık (SAHU) eğitimi, en az 5 yıl aile hekimliği yapanlar için 4 yıl olarak uygulanacak. Bu hekimler, uzmanlık eğitimi sırasında klinik rotasyon dönemindeki ek ödeme haklarından yararlanacak.

E-ORGAN BAĞIŞI

Bir kimsenin sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığı’nca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan etmesi ya da resmi bir vasiyetle belirtmesi ya da bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklaması halinde naaştan organ veya doku alınacak. Bağışçının sağlığında açıkladığı iradesinin yakınlarının hilafına olması halinde, bağışçının iradesi esas alınacak. Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek.

BEYAZ KAPANIŞ

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- TBMM’nin yaz tatilinden önceki son toplantısında kadın vekillerin beyaz kıyafetleri göze çarptı.

Çok sayıda kadın milletvekili, yazı çağrıştıran beyaz renkli ceketleriyle Meclis’in tatilden önceki son toplantısına damga vurdu.