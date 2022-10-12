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Meclis personeline görgü gezileri

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Personel#Sezgin Tanrıkulu
Meclis personeline görgü gezileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması için, “2021 - 2022 yılları arasında TBMM’de görevli toplam kaç personele yurtdışı görevlendirmesi yapılmıştır? Görevlendirildiği ülkeler hangileridir? Hangi amaçlarla ziyaretler yapılmıştır” diye soru önergesi verdi.

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VEKİLLER 50 ÜLKEYE

Başkan Şentop adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç şunları aktardı: “2021 yılından 18 Ağustos 2022’ye kadar geçen sürede, kariyer meslek mensubu 22 yasama uzmanı ve stenograf, bilgi ve görgülerini artırmak üzere Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Kanada, İtalya, Kırgızistan, Kazakistan, Ürdün ve Rusya’ya gönderilmiştir. Önergede belirtilen süre zarfında, TBMM üyelerince 3620 sayılı Kanun’da belirtilen görevleri icra etmek üzere 50 ülkeye ziyarette bulunulmuştur. TBMM heyetlerine mihmandarlık yapmak üzere Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı’ndan 69 personel görevlendirilmiştir.”

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#TBMM#Personel#Sezgin Tanrıkulu

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