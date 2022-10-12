Meclis personeline görgü gezileri

Haberin Devamı

VEKİLLER 50 ÜLKEYE

Başkan Şentop adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç şunları aktardı: “2021 yılından 18 Ağustos 2022’ye kadar geçen sürede, kariyer meslek mensubu 22 yasama uzmanı ve stenograf, bilgi ve görgülerini artırmak üzere Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Kanada, İtalya, Kırgızistan, Kazakistan, Ürdün ve Rusya’ya gönderilmiştir. Önergede belirtilen süre zarfında, TBMM üyelerince 3620 sayılı Kanun’da belirtilen görevleri icra etmek üzere 50 ülkeye ziyarette bulunulmuştur. TBMM heyetlerine mihmandarlık yapmak üzere Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı’ndan 69 personel görevlendirilmiştir.”