Meclis önünde araç yakan kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir şahıs 'beyaz toros' aracını yakmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şahsın “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-a maddesi gereğince “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir.

Haberin Devamı

Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir.

ŞEHİT CENAZESİNDE PROVOKASYON YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada "Şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir" denildi. Açıklamaya göre; şahsın 2018'de de Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlendi. Ayrıca şahsın Mersin'de 2006 yılında şehit cenazesinde topluluğu provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı.