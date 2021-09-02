Meclis ne zaman açılıyor sorusu, yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen hususlar dolayısıyla araştırılmaya başlandı. TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.