Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle 3600 ek gösterge detaylarının yeni yasama döneminde ele alınacağının açıklanmasının ardından gündeme gelen TBMM'nin açılış tarihi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde Temmuz ayında belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman açılacak? İşte, o detaylar

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.